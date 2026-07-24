Kamp Yeri Ararken 390 Milyon Yıllık Gök Taşı Krateri Buldu

Kaya örneklerinde yapılan paleomanyetik incelemeler, oluşumun yaşını 370 ila 400 milyon yıl arasına yerleştirdi. Zirkon minerallerinden elde edilen ilk veriler de yakın bir tarih aralığına işaret etti. Araştırma ekibi, tüm bulguları birlikte değerlendirerek yaklaşık 25 kilometre çapındaki yapının 390 milyon yıl önce gerçekleşen yüksek hızlı bir gök taşı çarpmasıyla oluştuğu sonucuna ulaştı.

Ekuanitshit Innu Konseyi ile yapılan görüşmelerin ardından kratere “Uhackatik” adı verildi. Bulguların Ağustos 2026’da Almanya’da düzenlenecek 88. Meteoritical Society toplantısında bilim dünyasına sunulması planlanıyor. Yeryüzünde yaklaşık 200 doğrulanmış çarpma krateri bulunurken bu büyüklükteki bir oluşumun halka açık uydu görüntülerinden fark edilmesi oldukça nadir kabul ediliyor.