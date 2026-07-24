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Kamp Yeri Ararken 390 Milyon Yıllık Gök Taşı Krateri Buldu

Kamp Yeri Ararken 390 Milyon Yıllık Gök Taşı Krateri Buldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 16:54
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Kanadalı amatör astronom Joël Lapointe, kamp rotası hazırlamak için Google Maps’te gezinirken Quebec’in kuzeyindeki neredeyse kusursuz dairesel çöküntüyü fark etti. Yaklaşık 25 kilometre genişliğindeki yapının bilinen krater kayıtlarında bulunmadığını anlayınca gözlemini bilim insanlarına iletti.

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Kamp rotası ararken haritadaki dev halkayı fark etti

Kamp rotası ararken haritadaki dev halkayı fark etti

Joël Lapointe, 2024 yılında Kanada’nın Quebec eyaletindeki Côte-Nord bölgesinde yapacağı kamp gezisi için Google Maps üzerinden rota hazırlıyordu. Marsal Gölü’nün çevresinde yaklaşık 25 kilometre çapında, neredeyse kusursuz dairesel bir çöküntü gören Lapointe, yapının sıradan bir vadi veya aşınmış araziye benzemediğini düşündü.

Amatör astronom, yapının bilinen gök taşı kraterlerinin yer aldığı veri tabanlarında bulunmadığını fark edince gözlemini uzmanlara iletti. Dijital yükseklik verileri, bölgenin jeoloji haritaları ve daha önce toplanan kaya örnekleri üzerinde yapılan ilk incelemeler, Lapointe’ın şüphesini güçlendirdi. Ancak çöküntünün uzaydan gelen bir cismin çarpmasıyla oluştuğunu kanıtlamak için arazide daha güçlü izlerin bulunması gerekiyordu.

Kayaların üzerindeki izler çarpmanın kanıtlarını ortaya çıkardı

Kayaların üzerindeki izler çarpmanın kanıtlarını ortaya çıkardı

Batı Ontario Üniversitesinden gezegen jeoloğu Gordon Osinski’nin de yer aldığı araştırma ekibi, Ekim 2025’te bölgeye giderek arazi çalışması gerçekleştirdi. Engebeli ve ulaşılması güç arazide ilerleyen ekip, yüksek basınçlı çarpışmalar sırasında kaya yüzeylerinde oluşan ve “parçalanma konileri” olarak adlandırılan çizgili yapılara ulaştı.

Araştırmacılar ayrıca gök taşı çarpmasının yarattığı aşırı sıcaklık ve basınç sonucunda eriyerek yeniden katılaşan geniş kaya tabakaları buldu. Bazı noktalarda onlarca metre kalınlığa ulaşan erime kayaları, çöküntünün volkanik hareketler veya sıradan jeolojik süreçlerle oluşmadığını gösteren en güçlü kanıtlar arasında yer aldı.

Kraterin yaklaşık 390 milyon yıl önce oluştuğu belirlendi

Kraterin yaklaşık 390 milyon yıl önce oluştuğu belirlendi

Kaya örneklerinde yapılan paleomanyetik incelemeler, oluşumun yaşını 370 ila 400 milyon yıl arasına yerleştirdi. Zirkon minerallerinden elde edilen ilk veriler de yakın bir tarih aralığına işaret etti. Araştırma ekibi, tüm bulguları birlikte değerlendirerek yaklaşık 25 kilometre çapındaki yapının 390 milyon yıl önce gerçekleşen yüksek hızlı bir gök taşı çarpmasıyla oluştuğu sonucuna ulaştı.

Ekuanitshit Innu Konseyi ile yapılan görüşmelerin ardından kratere “Uhackatik” adı verildi. Bulguların Ağustos 2026’da Almanya’da düzenlenecek 88. Meteoritical Society toplantısında bilim dünyasına sunulması planlanıyor. Yeryüzünde yaklaşık 200 doğrulanmış çarpma krateri bulunurken bu büyüklükteki bir oluşumun halka açık uydu görüntülerinden fark edilmesi oldukça nadir kabul ediliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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