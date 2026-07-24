Kamp Yeri Ararken 390 Milyon Yıllık Gök Taşı Krateri Buldu
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Kanadalı amatör astronom Joël Lapointe, kamp rotası hazırlamak için Google Maps’te gezinirken Quebec’in kuzeyindeki neredeyse kusursuz dairesel çöküntüyü fark etti. Yaklaşık 25 kilometre genişliğindeki yapının bilinen krater kayıtlarında bulunmadığını anlayınca gözlemini bilim insanlarına iletti.
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Kamp rotası ararken haritadaki dev halkayı fark etti
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Kayaların üzerindeki izler çarpmanın kanıtlarını ortaya çıkardı
Kraterin yaklaşık 390 milyon yıl önce oluştuğu belirlendi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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