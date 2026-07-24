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Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Seray Kaya, Survivor Sahra Işık'ın Yasak Aşk İddialarına Sert Çıktı

Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Seray Kaya, Survivor Sahra Işık'ın Yasak Aşk İddialarına Sert Çıktı

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
24.07.2026 - 08:40
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Survivor'la tanınan Sahra Işık, ayrıldığı eşi İdris Aybirdi'nin kendisini 'Kızılcık Şerbeti oyuncusuyla' aldattığını iddia etmişti. Evliliği tek celsede biten Sahra Işık'ın iddialarının ardı arkası kesilmedi. Eski eşiyle ilgili çeşitli iddialarda bulunan ünlü isim, psikolojik baskı gördüğünü öne sürerken Seray Kaya'nın adını vermeden kendisiyle mesajlarını paylaştı. Haziran ayında ortaya atılan iddialara Seray Kaya sert çıktı.

Kaynak: 2. Sayfa

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Sahra Işık ve İdris Aybirdi’nin evliliği magazin gündemini meşgul etmiş, Sahra Survivor'da yarışırken çatırdamaya başlamıştı.

Sahra Işık ve İdris Aybirdi’nin evliliği magazin gündemini meşgul etmiş, Sahra Survivor'da yarışırken çatırdamaya başlamıştı.

İdris Aybirdi'nin Sahra Survivor'da yarışırken Aktuğlu'ya attığı mesajlar ve kıskançlık krizleri gündem olmuştu. O dönem Sahra, Seda'nın evliliklerinin bittiğine dair iddiaları yalanlamış ve mutlu ilişkilerinin devam ettiğini iddia etmişti.

Ancak geçtiğimiz ay boşanmalarının ardından Sahra Işık'ın iddiaları art arda bomba gibi patladı.

Ancak geçtiğimiz ay boşanmalarının ardından Sahra Işık'ın iddiaları art arda bomba gibi patladı.

Açıklamasında psikolojik şiddet gördüğünü öne süren Işık, tehdit mesajları aldığını ve çocuğu üzerinden baskı kurulduğunu öne sürdü. Yaşananlar nedeniyle uzaklaştırma kararı alacağını da duyuran Sahra Işık, eski eşinin boşanmadan önce kendisinin de tanıdığı, aynı masada bulunduğu ve sosyal medyada takip ettiği bir kişiyle ilişki yaşadığını boşanmanın ardından öğrendiğini, bu kişinin Kızılcık Şerbeti'nde rol alan bir oyuncu olduğunu ve ikisinin birlikte Santorini’ye tatile gittiklerini iddia etti. İsim vermeyen Sahra Işık, daha sonra Seray Kaya ile kendisine ait mesajları paylaştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Başak'ı Seray Kaya, 1 ay süren sessizliğini bozdu!

'Sessiz kalmayı sürdürmemin tek sebebi ortada bir çocuk olması. Ama bu demek değil ki iddiaları kabul ediyorum. Bir problem var belli ki ama o problemin içindeki kişi ben değilim. Aile kavramına gerçekten önem veren biriyim. Ne bir aileye, özellikle melek gibi bir çocuğa zarar verecek karakterde biri değilim.' diyen Seray Kaya'ya 'Sahra Hanım'la hiç tanışıyor musunuz?' diye soruldu. Seray Kaya ise, 'Düğünde tanıştığım bir insandı. Takip ettiği için karşılıklı takipleştiğim bir insandı. Ondan sonra da ben hayatımda hiç görmedim. Yani aynı masalarda falan oturmadık arkadaşlar. Abartmayın öyle bir şey mümkün mü?' cevabını verdi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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