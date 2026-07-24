Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Seray Kaya, Survivor Sahra Işık'ın Yasak Aşk İddialarına Sert Çıktı

'Sessiz kalmayı sürdürmemin tek sebebi ortada bir çocuk olması. Ama bu demek değil ki iddiaları kabul ediyorum. Bir problem var belli ki ama o problemin içindeki kişi ben değilim. Aile kavramına gerçekten önem veren biriyim. Ne bir aileye, özellikle melek gibi bir çocuğa zarar verecek karakterde biri değilim.' diyen Seray Kaya'ya 'Sahra Hanım'la hiç tanışıyor musunuz?' diye soruldu. Seray Kaya ise, 'Düğünde tanıştığım bir insandı. Takip ettiği için karşılıklı takipleştiğim bir insandı. Ondan sonra da ben hayatımda hiç görmedim. Yani aynı masalarda falan oturmadık arkadaşlar. Abartmayın öyle bir şey mümkün mü?' cevabını verdi.