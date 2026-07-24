Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Seray Kaya, Survivor Sahra Işık'ın Yasak Aşk İddialarına Sert Çıktı
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Survivor'la tanınan Sahra Işık, ayrıldığı eşi İdris Aybirdi'nin kendisini 'Kızılcık Şerbeti oyuncusuyla' aldattığını iddia etmişti. Evliliği tek celsede biten Sahra Işık'ın iddialarının ardı arkası kesilmedi. Eski eşiyle ilgili çeşitli iddialarda bulunan ünlü isim, psikolojik baskı gördüğünü öne sürerken Seray Kaya'nın adını vermeden kendisiyle mesajlarını paylaştı. Haziran ayında ortaya atılan iddialara Seray Kaya sert çıktı.
Kaynak: 2. Sayfa
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Sahra Işık ve İdris Aybirdi’nin evliliği magazin gündemini meşgul etmiş, Sahra Survivor'da yarışırken çatırdamaya başlamıştı.
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Ancak geçtiğimiz ay boşanmalarının ardından Sahra Işık'ın iddiaları art arda bomba gibi patladı.
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