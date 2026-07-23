Britney Spears Olmak İsterken "Toksik Love" Söyleyen Elit Andaç Çam Kahkahaya Boğdu
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Aslı Bekiroğlu’nun Söbe tivi’de yayınlanan 'Olmasaydım Ne Olurdum?' programının son konuğu, başarılı ve sempatik oyuncu Elit Andaç Çam oldu. Programın fragmanına ve kahkaha dolu anlarına şimdiden sosyal medyada beğeni yağmuru yağıyor.
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Aslı Bekiroğlu’nun programına konuk olan ünlü oyuncu Elit Andaç Çam çocukluk hayalini itiraf etti.
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Stüdyo kaydıyla da kalmayan eğlenceli ikili, gecenin ilerleyen saatlerinde arkalarına aldıkları dansçılar ve ellerindeki ışıklı çubuklarla "Toksik Love" şarkısına spontane ve ışıltılı bir dans klibi çekti.
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