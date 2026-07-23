Britney Spears Olmak İsterken "Toksik Love" Söyleyen Elit Andaç Çam Kahkahaya Boğdu

Programda Aslı Bekiroğlu’nun 'Oyuncu olmasaydın ne olurdun?' sorusuna hiç tereddüt etmeden yanıt veren Elit Andaç Çam 'Britney Spears gibi bir popstar olmak isterdim!' açıklamasında bulundu. Bu eğlenceli hayalin ardından ikili işi sadece lafta bırakmadı ve hemen stüdyoya geçti. İkili, stüdyoya girip sözlerini birlikte yazdıkları 'Toksik Love' şarkısını kaydetmeye başlayınca eğlencenin dozu iyice arttı