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Britney Spears Olmak İsterken "Toksik Love" Söyleyen Elit Andaç Çam Kahkahaya Boğdu

Britney Spears Olmak İsterken "Toksik Love" Söyleyen Elit Andaç Çam Kahkahaya Boğdu

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
23.07.2026 - 14:54
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Aslı Bekiroğlu’nun Söbe tivi’de yayınlanan 'Olmasaydım Ne Olurdum?' programının son konuğu, başarılı ve sempatik oyuncu Elit Andaç Çam oldu. Programın fragmanına ve kahkaha dolu anlarına şimdiden sosyal medyada beğeni yağmuru yağıyor.

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Aslı Bekiroğlu’nun programına konuk olan ünlü oyuncu Elit Andaç Çam çocukluk hayalini itiraf etti.

Aslı Bekiroğlu’nun programına konuk olan ünlü oyuncu Elit Andaç Çam çocukluk hayalini itiraf etti.

Programda Aslı Bekiroğlu’nun 'Oyuncu olmasaydın ne olurdun?' sorusuna hiç tereddüt etmeden yanıt veren Elit Andaç Çam 'Britney Spears gibi bir popstar olmak isterdim!' açıklamasında bulundu. Bu eğlenceli hayalin ardından ikili işi sadece lafta bırakmadı ve hemen stüdyoya geçti. İkili, stüdyoya girip sözlerini birlikte yazdıkları 'Toksik Love' şarkısını kaydetmeye başlayınca eğlencenin dozu iyice arttı

Stüdyo kaydıyla da kalmayan eğlenceli ikili, gecenin ilerleyen saatlerinde arkalarına aldıkları dansçılar ve ellerindeki ışıklı çubuklarla "Toksik Love" şarkısına spontane ve ışıltılı bir dans klibi çekti.

Elit Andaç Çam ve Aslı Bekiroğlu’nun bu enerjik, sansürsüz ve doğal halleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İzleyenler ikilinin bu uyumuna 'Gecenin en iyi ikilisi', 'Derhal bu şarkı platformlara gelsin' yorumları yaptı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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