Arka Sıradakiler'in Asi Güzeli Özge'nin Son Hali Gündem Oldu! Uzun Süre Sonra Kameralara Yakalandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinin unutulmaz karakteri Özge'ye hayat veren Sevda Dalgıç, Bodrum'da objektiflere takıldı. Oyunculuğu ikinci plana bırakarak spor eğitmenliği ve sağlıklı yaşam danışmanlığı yapan Dalgıç'ın son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kaynak: Gazetemagazin/ Umut Ünver
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2007 yılında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede gençlik dizileri arasında fenomen haline gelen Arka Sıradakiler, yıllar geçmesine rağmen hafızalardaki yerini koruyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arka Sıradakiler'in ardından farklı projelerde de boy gösteren Sevda Dalgıç, zaman içerisinde ekranlardan uzaklaşmayı tercih etti.
Sevda Dalgıç son olarak Bodrum Yalıkavak'ta tatil yaparken Gazete Magazin muhabiri Umut Ünver'in kameralarına yansıdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın