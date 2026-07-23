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Arka Sıradakiler'in Asi Güzeli Özge'nin Son Hali Gündem Oldu! Uzun Süre Sonra Kameralara Yakalandı

Arka Sıradakiler'in Asi Güzeli Özge'nin Son Hali Gündem Oldu! Uzun Süre Sonra Kameralara Yakalandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.07.2026 - 13:21
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Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinin unutulmaz karakteri Özge'ye hayat veren Sevda Dalgıç, Bodrum'da objektiflere takıldı. Oyunculuğu ikinci plana bırakarak spor eğitmenliği ve sağlıklı yaşam danışmanlığı yapan Dalgıç'ın son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: Gazetemagazin/ Umut Ünver

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2007 yılında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede gençlik dizileri arasında fenomen haline gelen Arka Sıradakiler, yıllar geçmesine rağmen hafızalardaki yerini koruyor.

2007 yılında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede gençlik dizileri arasında fenomen haline gelen Arka Sıradakiler, yıllar geçmesine rağmen hafızalardaki yerini koruyor.

Okul koridorlarında geçen hikayeleri, gerçekçi karakterleri ve senaryosuyla geniş bir hayran kitlesi kazanan dizi, birçok genç oyuncunun da yıldızını parlattı. O isimlerden biri de sert tavırları, asi ruhu ve sarı saçlarıyla dönemin en ikonik karakterlerinden biri haline gelen Özge'ydi. Karaktere hayat veren Sevda Dalgıç, dizinin en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alırken, performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başarmıştı.

Arka Sıradakiler'in ardından farklı projelerde de boy gösteren Sevda Dalgıç, zaman içerisinde ekranlardan uzaklaşmayı tercih etti.

Arka Sıradakiler'in ardından farklı projelerde de boy gösteren Sevda Dalgıç, zaman içerisinde ekranlardan uzaklaşmayı tercih etti.

Oyunculuğun yanı sıra spor eğitmenliği, oyuncu koçluğu ve sağlıklı yaşam danışmanlığı yapan Dalgıç, yıllardır aktif olarak sporla ilgileniyor. Avrupa standartlarında fitness eğitmenliği sertifikasına sahip olan oyuncu, sosyal medya hesabından da spor rutinlerini ve günlük yaşamından kesitleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Bir zamanların sarışın asi lise öğrencisi ise artık siyah saçları, fit fiziği ve bambaşka tarzıyla dikkat çekiyor.

Sevda Dalgıç son olarak Bodrum Yalıkavak'ta tatil yaparken Gazete Magazin muhabiri Umut Ünver'in kameralarına yansıdı.

Sevda Dalgıç son olarak Bodrum Yalıkavak'ta tatil yaparken Gazete Magazin muhabiri Umut Ünver'in kameralarına yansıdı.

Denizde ayakta kürek sörfü yaparken görüntülenen oyuncu, sergilediği başarılı performansıyla dikkat çekti. Uzun süredir sağlıklı yaşam ve spor odaklı bir hayat süren Dalgıç'ın fit görünümü ve yıllar içerisindeki büyük değişimi de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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