Arka Sıradakiler'in Asi Güzeli Özge'nin Son Hali Gündem Oldu! Uzun Süre Sonra Kameralara Yakalandı

Okul koridorlarında geçen hikayeleri, gerçekçi karakterleri ve senaryosuyla geniş bir hayran kitlesi kazanan dizi, birçok genç oyuncunun da yıldızını parlattı. O isimlerden biri de sert tavırları, asi ruhu ve sarı saçlarıyla dönemin en ikonik karakterlerinden biri haline gelen Özge'ydi. Karaktere hayat veren Sevda Dalgıç, dizinin en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alırken, performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başarmıştı.