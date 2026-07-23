Özlem Öz ve Tayyar Öz'ün 5. Bebekleri İçin Hazırladığı Odanın İhtişamlı Detayları Olay Oldu
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'Tayyargiller' olarak tanınan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti, sosyal medyada bu kez 5. bebek heyecanıyla gündemde. Dört çocuklarını büyüten fenomen çift, kısa süre önce yeni taşındıkları lüks malikaneleriyle uzun süre konuşulmuştu. Henüz cinsiyetini açıklamadıkları bebekleri için hazırladıkları gösterişli oda ise şimdi sosyal medyanın yeni gündemi oldu. 'Bebek Öz' için özel olarak tasarlanan odanın dekorasyonu kısa sürede binlerce yorum aldı.
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Sosyal medyada "Tayyargiller" adıyla milyonlarca kişiye ulaşan Özlem Öz ve ortopedi uzmanı eşi Tayyar Öz, uzun yıllardır aile hayatlarını takipçileriyle paylaşmalarıyla tanınıyor.
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Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti, kısa süre önce taşındıkları yeni malikaneleriyle de uzun süre gündemde kalmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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