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Özlem Öz ve Tayyar Öz'ün 5. Bebekleri İçin Hazırladığı Odanın İhtişamlı Detayları Olay Oldu

Özlem Öz ve Tayyar Öz'ün 5. Bebekleri İçin Hazırladığı Odanın İhtişamlı Detayları Olay Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.07.2026 - 10:59
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'Tayyargiller' olarak tanınan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti, sosyal medyada bu kez 5. bebek heyecanıyla gündemde. Dört çocuklarını büyüten fenomen çift, kısa süre önce yeni taşındıkları lüks malikaneleriyle uzun süre konuşulmuştu. Henüz cinsiyetini açıklamadıkları bebekleri için hazırladıkları gösterişli oda ise şimdi sosyal medyanın yeni gündemi oldu. 'Bebek Öz' için özel olarak tasarlanan odanın dekorasyonu kısa sürede binlerce yorum aldı.

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Sosyal medyada "Tayyargiller" adıyla milyonlarca kişiye ulaşan Özlem Öz ve ortopedi uzmanı eşi Tayyar Öz, uzun yıllardır aile hayatlarını takipçileriyle paylaşmalarıyla tanınıyor.

Sosyal medyada "Tayyargiller" adıyla milyonlarca kişiye ulaşan Özlem Öz ve ortopedi uzmanı eşi Tayyar Öz, uzun yıllardır aile hayatlarını takipçileriyle paylaşmalarıyla tanınıyor.

Özlem Öz, eşiyle birlikte ürettiği eğlenceli aile içerikleri sayesinde kısa sürede Türkiye'nin en çok takip edilen fenomen çiftlerinden biri haline geldi. Özellikle en büyük kızları Lina'nın küçük yaşta viral olan videolarıyla geniş kitleler tarafından tanınan aile, zamanla günlük yaşamlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Çiftin Lina, Ela, Mira ve Emir Ege adını verdikleri dört çocuğu bulunuyor. Ailenin son dönemde en çok konuşulan gündemlerinden biri ise beşinci bebek heyecanı oldu. Geçmişte yaşadığı bebek kaybının ardından yeniden hamile olduğunu duyuran Özlem Öz, aylardır devam eden hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Henüz bebeğin cinsiyetini açıklamayan fenomen isim, sosyal medya paylaşımlarında şimdilik yalnızca 'Bebek Öz' ifadesini kullanmayı tercih ediyor. Aile, doğuma sayılı haftalar kala hazırlıklarını hızlandırırken, bu kez gündeme gelen detay ise yeni evlerindeki gösterişli bebek odası oldu.

Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti, kısa süre önce taşındıkları yeni malikaneleriyle de uzun süre gündemde kalmıştı.

Geniş yaşam alanları, lüks dekorasyonu ve gösterişli mimarisiyle dikkat çeken ev, sosyal medyada günlerce konuşulurken şimdi de henüz dünyaya gelmeyen bebekleri için hazırlanan oda gündem oldu.

Çift, 'Bebek Öz' için hazırlattıkları özel tasarım bebek odasını takipçileriyle paylaşınca sosyal medyada adeta yorum yağdı. Geniş kullanım alanına sahip odada özel tasarım mobilyalar, özenle seçilmiş dekoratif aksesuarlar, kişiye özel hazırlanan isim detayları, aydınlatmalar ve lüks dokunuşlar dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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