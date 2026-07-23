Özlem Öz ve Tayyar Öz'ün 5. Bebekleri İçin Hazırladığı Odanın İhtişamlı Detayları Olay Oldu

Özlem Öz, eşiyle birlikte ürettiği eğlenceli aile içerikleri sayesinde kısa sürede Türkiye'nin en çok takip edilen fenomen çiftlerinden biri haline geldi. Özellikle en büyük kızları Lina'nın küçük yaşta viral olan videolarıyla geniş kitleler tarafından tanınan aile, zamanla günlük yaşamlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Çiftin Lina, Ela, Mira ve Emir Ege adını verdikleri dört çocuğu bulunuyor. Ailenin son dönemde en çok konuşulan gündemlerinden biri ise beşinci bebek heyecanı oldu. Geçmişte yaşadığı bebek kaybının ardından yeniden hamile olduğunu duyuran Özlem Öz, aylardır devam eden hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Henüz bebeğin cinsiyetini açıklamayan fenomen isim, sosyal medya paylaşımlarında şimdilik yalnızca 'Bebek Öz' ifadesini kullanmayı tercih ediyor. Aile, doğuma sayılı haftalar kala hazırlıklarını hızlandırırken, bu kez gündeme gelen detay ise yeni evlerindeki gösterişli bebek odası oldu.