İhanet İddiaları Yüzünden Evlilikleri Bitmişti: Demet Şener ve İbrahim Kutluay Arasındaki Buzlar Eridi!
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Bir dönem Türkiye'nin en çok konuşulan çiftlerinden olan Demet Şener ile İbrahim Kutluay, yıllar sonra yeniden aynı cümlede anılıyor. Olaylı boşanmaları, uzun süren küslükleri ve yıllarca süren sessizlikleriyle hafızalara kazınan ikili, bu kez 'barıştılar mı?' sorusuyla gündemde. Demet Şener'in eski eşi hakkında yaptığı son açıklamalar ve 'ilk adımı o attı' sözleri magazin kulislerini hareketlendirirken, ikilinin yeniden bir araya gelip gelmediği de merak konusu oldu.
Kaynak: 2. Sayfa
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Eski model ve sunucu Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, 2000'li yılların en çok konuşulan çiftleri arasında yer alıyordu.
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Boşanmanın ardından Demet Şener, iş insanı Tolga Arman ile yeni bir ilişkiye başladı.
Katıldığı bir davette konuyla ilgili soruları yanıtlayan Demet Şener de iddiaları doğrulayan açıklamalarda bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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