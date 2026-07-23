İhanet İddiaları Yüzünden Evlilikleri Bitmişti: Demet Şener ve İbrahim Kutluay Arasındaki Buzlar Eridi!

Barışma sürecinde ilk adımı İbrahim Kutluay'ın attığını söyleyen Şener, 'Ne yaşandıysa yaşandı. Ben kırgınlıklarımı geriye aldım. Sağ olsun İbrahim bu adımı attı. Sonuçta zaten benim yaptığım bir şey yoktu.' ifadelerini kullandı. Muhabirlerin 'İlişkiniz yeniden başladı diyebilir miyiz?' sorusuna ise net bir şekilde 'Yok, diyemeyiz.' yanıtını veren Şener, aralarındaki yakınlaşmanın tamamen çocukları için olduğunu vurguladı.

Demet Şener ayrıca çocuklarının isteği üzerine İbrahim Kutluay'ın bir program hazırladığını ve yakın zamanda hep birlikte Yunan adalarına tatile gitmeyi planladıklarını da açıkladı. Şener, Tolga Arman ile ayrılığının bu gelişmeyle ilgisi olduğu yönündeki iddiaları ise kesin bir dille yalanlayarak, eski eşiyle yalnızca çocuklarının mutluluğu için medeni bir ilişki kurduklarının altını çizdi.

Ancak Demet Şener, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak iddialara son noktayı koydu. Barışma haberlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Şener, 'Bir yanlış anlaşılma var sanırım. Ben insani ilişkilerimizi düzelttiğimizi anlattım. Çocuklarımız için anne baba olarak hep bir arada olacağız. Yıllardan beri çocuklarımızın özlemini duyduğu aile hayatını onlara yaşatmak için de tatile çıkıyoruz.' ifadelerini kullandı. Ünlü isim, İbrahim Kutluay ile aralarında romantik bir yakınlaşma olmadığını bir kez daha vurgularken, kurdukları yeni iletişimin tamamen çocukları İrem ve Ömer'in mutluluğu için olduğunu dile getirdi.