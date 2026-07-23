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İhanet İddiaları Yüzünden Evlilikleri Bitmişti: Demet Şener ve İbrahim Kutluay Arasındaki Buzlar Eridi!

İhanet İddiaları Yüzünden Evlilikleri Bitmişti: Demet Şener ve İbrahim Kutluay Arasındaki Buzlar Eridi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.07.2026 - 08:57
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Bir dönem Türkiye'nin en çok konuşulan çiftlerinden olan Demet Şener ile İbrahim Kutluay, yıllar sonra yeniden aynı cümlede anılıyor. Olaylı boşanmaları, uzun süren küslükleri ve yıllarca süren sessizlikleriyle hafızalara kazınan ikili, bu kez 'barıştılar mı?' sorusuyla gündemde. Demet Şener'in eski eşi hakkında yaptığı son açıklamalar ve 'ilk adımı o attı' sözleri magazin kulislerini hareketlendirirken, ikilinin yeniden bir araya gelip gelmediği de merak konusu oldu.

Kaynak: 2. Sayfa

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Eski model ve sunucu Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, 2000'li yılların en çok konuşulan çiftleri arasında yer alıyordu.

Eski model ve sunucu Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, 2000'li yılların en çok konuşulan çiftleri arasında yer alıyordu.

Uzun süre devam eden ilişkilerini 15 Temmuz 2005 tarihinde evlilikle taçlandıran ikili, magazin dünyasının örnek ailelerinden biri olarak gösterildi. Çiftin bu evlilikten İrem ve Ömer adını verdikleri iki çocukları dünyaya geldi. Demet Şener ve İbrahim Kutluay, yıllar boyunca hem özel hayatları hem de aile yaşantılarıyla sık sık gündeme gelirken, evlilikleri dışarıdan bakıldığında oldukça mutlu bir tablo çiziyordu.

Ancak bu tablo 2016 yılında bozuldu. Demet Şener, 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' ve ihanet gerekçesiyle boşanma davası açtı. Dönemin en çok konuşulan magazin olaylarından biri haline gelen süreçte, İbrahim Kutluay'ın sosyetik isim Edwina Sponza ile ilişki yaşadığı iddiaları uzun süre gündemden düşmedi. Yaklaşık 15 ay süren çekişmeli dava sonunda çift, 2018 yılında tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından tazminat, nafaka ve velayet konuları da kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çocukların velayeti Demet Şener'e verilirken, taraflar arasındaki gerginlik yıllarca devam etti.

Boşanmanın ardından Demet Şener, iş insanı Tolga Arman ile yeni bir ilişkiye başladı.

Boşanmanın ardından Demet Şener, iş insanı Tolga Arman ile yeni bir ilişkiye başladı.

Yaklaşık beş yıl süren birliktelik geçtiğimiz günlerde sona ererken, ayrılık haberi magazin gündeminde geniş yer buldu. Tam da bu gelişmenin ardından bu kez Demet Şener ile İbrahim Kutluay cephesinden dikkat çeken bir haber geldi. Yıllarca birbirleriyle yan yana gelmemeleriyle konuşulan eski eşlerin, yıllar süren küslük sonrası aralarındaki buzları erittiği iddia edildi. Özellikle çocukları İrem ve Ömer'in büyümesi, oğulları Ömer Kutluay'ın basketboldaki başarıları ve ailece katıldıkları organizasyonlar sayesinde ikilinin yeniden iletişim kurmaya başladığı öne sürüldü.

Katıldığı bir davette konuyla ilgili soruları yanıtlayan Demet Şener de iddiaları doğrulayan açıklamalarda bulundu.

Barışma sürecinde ilk adımı İbrahim Kutluay'ın attığını söyleyen Şener, 'Ne yaşandıysa yaşandı. Ben kırgınlıklarımı geriye aldım. Sağ olsun İbrahim bu adımı attı. Sonuçta zaten benim yaptığım bir şey yoktu.' ifadelerini kullandı. Muhabirlerin 'İlişkiniz yeniden başladı diyebilir miyiz?' sorusuna ise net bir şekilde 'Yok, diyemeyiz.' yanıtını veren Şener, aralarındaki yakınlaşmanın tamamen çocukları için olduğunu vurguladı. 

Demet Şener ayrıca çocuklarının isteği üzerine İbrahim Kutluay'ın bir program hazırladığını ve yakın zamanda hep birlikte Yunan adalarına tatile gitmeyi planladıklarını da açıkladı. Şener, Tolga Arman ile ayrılığının bu gelişmeyle ilgisi olduğu yönündeki iddiaları ise kesin bir dille yalanlayarak, eski eşiyle yalnızca çocuklarının mutluluğu için medeni bir ilişki kurduklarının altını çizdi.

Ancak Demet Şener, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak iddialara son noktayı koydu. Barışma haberlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Şener, 'Bir yanlış anlaşılma var sanırım. Ben insani ilişkilerimizi düzelttiğimizi anlattım. Çocuklarımız için anne baba olarak hep bir arada olacağız. Yıllardan beri çocuklarımızın özlemini duyduğu aile hayatını onlara yaşatmak için de tatile çıkıyoruz.' ifadelerini kullandı. Ünlü isim, İbrahim Kutluay ile aralarında romantik bir yakınlaşma olmadığını bir kez daha vurgularken, kurdukları yeni iletişimin tamamen çocukları İrem ve Ömer'in mutluluğu için olduğunu dile getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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