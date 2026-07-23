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Aralarındaki Yaş Farkıyla Dikkat Çeken Hilal Yelekçi ve Agah Uz Birlikte Görüntülendi!

Aralarındaki Yaş Farkıyla Dikkat Çeken Hilal Yelekçi ve Agah Uz Birlikte Görüntülendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.07.2026 - 09:55
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Manifest grubunun en dikkat çeken isimlerinden Hilal Yelekçi, son günlerde özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Önce Mert Ramazan Demir'le aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen genç şarkıcının adı, kısa süre sonra bu kez elektronik müzik dünyasının tanınan isimlerinden DJ Agah Uz ile anılmaya başladı. İkilinin birlikte görüntülendiği öne sürülen kareler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, yaş farkı tartışmaları da peş peşe geldi. 

Kaynak: Populic

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Manifest grubunun dikkat çeken üyelerinden Hilal Yelekçi, son haftalarda müzik kariyerinden çok özel hayatıyla magazin gündeminde yer alıyor.

Manifest grubunun dikkat çeken üyelerinden Hilal Yelekçi, son haftalarda müzik kariyerinden çok özel hayatıyla magazin gündeminde yer alıyor.

Genç şarkıcının adı ilk olarak oyuncu Mert Ramazan Demir'le aşk yaşadığı iddialarıyla anılmıştı. TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında ortaya atılan 'Manifest grubundan bir isim, ünlü bir oyuncuyla birlikte' iddiasının ardından sosyal medyada söz konusu kişinin Hilal Yelekçi, oyuncunun ise Mert Ramazan Demir olduğu konuşulmaya başlandı. Özellikle Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki nedeniyle bu söylenti kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Taraflardan herhangi bir açıklama gelmezken, iddialar günlerce sosyal medyada tartışıldı.

Ancak kısa süre sonra magazin kulislerinde bambaşka bir isim konuşulmaya başlandı. Magazin yorumcusu Yağmur Çevik, Mert Ramazan Demir iddiasının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek bunun bir 'hedef şaşırtma' olduğunu iddia etti. Çevik'e göre Hilal Yelekçi'nin adı yanlış isimle gündeme getirilmişti ve genç şarkıcının asıl birlikte olduğu öne sürülen kişi elektronik müzik dünyasının tanınan isimlerinden DJ Agah Uz'du. Bu iddianın ardından gözler tamamen Hilal Yelekçi ve Agah Uz cephesine çevrildi.

Agah Uz iddiaları kısa süre içinde yeni bir boyut kazandı. Magazin hesaplarında ve sosyal medyada, Hilal Yelekçi ile DJ Agah Uz'un birlikte vakit geçirdiği öne sürülen görüntüler paylaşılmaya başlandı.

Agah Uz iddiaları kısa süre içinde yeni bir boyut kazandı. Magazin hesaplarında ve sosyal medyada, Hilal Yelekçi ile DJ Agah Uz'un birlikte vakit geçirdiği öne sürülen görüntüler paylaşılmaya başlandı.

Özellikle yan yana yürüdükleri ve birlikte hareket ettikleri iddia edilen kareler, 'Sürpriz aşk belgelendi' yorumlarıyla kısa sürede gündem olurken, ikili hakkında çıkan söylentiler daha da güçlendi.

Paylaşılan görüntüler sosyal medyada binlerce yorum alırken, bazı kullanıcılar fotoğraftaki kişinin gerçekten Hilal Yelekçi olup olmadığını tartışmaya açtı. Görüntülerin net olmaması nedeniyle farklı yorumlar yapılsa da magazin kulisleri iddiaları konuşmaya devam etti.

Öte yandan ikili hakkında en çok konuşulan konulardan biri de yaş farkı oldu. 25 yaşındaki Hilal Yelekçi ile 36 yaşındaki Agah Uz arasındaki 11 yıllık yaş farkı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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