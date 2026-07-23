Aralarındaki Yaş Farkıyla Dikkat Çeken Hilal Yelekçi ve Agah Uz Birlikte Görüntülendi!

Genç şarkıcının adı ilk olarak oyuncu Mert Ramazan Demir'le aşk yaşadığı iddialarıyla anılmıştı. TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında ortaya atılan 'Manifest grubundan bir isim, ünlü bir oyuncuyla birlikte' iddiasının ardından sosyal medyada söz konusu kişinin Hilal Yelekçi, oyuncunun ise Mert Ramazan Demir olduğu konuşulmaya başlandı. Özellikle Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki nedeniyle bu söylenti kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Taraflardan herhangi bir açıklama gelmezken, iddialar günlerce sosyal medyada tartışıldı.

Ancak kısa süre sonra magazin kulislerinde bambaşka bir isim konuşulmaya başlandı. Magazin yorumcusu Yağmur Çevik, Mert Ramazan Demir iddiasının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek bunun bir 'hedef şaşırtma' olduğunu iddia etti. Çevik'e göre Hilal Yelekçi'nin adı yanlış isimle gündeme getirilmişti ve genç şarkıcının asıl birlikte olduğu öne sürülen kişi elektronik müzik dünyasının tanınan isimlerinden DJ Agah Uz'du. Bu iddianın ardından gözler tamamen Hilal Yelekçi ve Agah Uz cephesine çevrildi.