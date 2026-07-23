Aralarındaki Yaş Farkıyla Dikkat Çeken Hilal Yelekçi ve Agah Uz Birlikte Görüntülendi!
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Manifest grubunun en dikkat çeken isimlerinden Hilal Yelekçi, son günlerde özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Önce Mert Ramazan Demir'le aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen genç şarkıcının adı, kısa süre sonra bu kez elektronik müzik dünyasının tanınan isimlerinden DJ Agah Uz ile anılmaya başladı. İkilinin birlikte görüntülendiği öne sürülen kareler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, yaş farkı tartışmaları da peş peşe geldi.
Kaynak: Populic
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Manifest grubunun dikkat çeken üyelerinden Hilal Yelekçi, son haftalarda müzik kariyerinden çok özel hayatıyla magazin gündeminde yer alıyor.
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Agah Uz iddiaları kısa süre içinde yeni bir boyut kazandı. Magazin hesaplarında ve sosyal medyada, Hilal Yelekçi ile DJ Agah Uz'un birlikte vakit geçirdiği öne sürülen görüntüler paylaşılmaya başlandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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