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Mika Raun'un Bali Tatilindeki Bikinili Pozları Gündeme Damga Vurdu!

Mika Raun'un Bali Tatilindeki Bikinili Pozları Gündeme Damga Vurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.07.2026 - 14:08
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Sosyal medya fenomeni Mika Raun, tahliyesinin ardından sevgilisiyle çıktığı Bali tatilinden yaptığı paylaşımlarla yeniden gündemde. Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllardır konuşulan fenomenin bikinili pozları kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum aldı.

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Sosyal medyada yayınladığı videolarla kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan Mika Raun, son yılların en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri haline geldi.

Sosyal medyada yayınladığı videolarla kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan Mika Raun, son yılların en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri haline geldi.

Açıklamaları, paylaşımları ve özel hayatına dair yaptığı itiraflarla sık sık gündeme gelen fenomen, geçirdiği büyük fiziksel değişimle de adından söz ettirdi. Cinsiyet geçiş sürecini en başından itibaren takipçileriyle paylaşan Mika Raun; yüzüne yaptırdığı çok sayıda estetik operasyon, ses inceltme ameliyatı ve geçirdiği diğer işlemlerle yıllar içinde bambaşka bir görünüme kavuştu.

Estetik operasyonlarının yanı sıra yaptığı paylaşımlar ve karıştığı olaylarla da sık sık magazin gündemine oturan Mika Raun, zaman zaman sosyal medyada tartışma yaratan içerikleriyle eleştirilerin odağı oldu. Son dönemde ise adli süreçleri ve cezaevine girmesiyle gündeme gelen Mika Raun, tahliyesinin ardından sosyal medya paylaşımlarına kaldığı yerden devam etti.

Tahliyesinin ardından rotasını Endonezya'nın gözde tatil destinasyonlarından Bali'ye çeviren Mika Raun, sevgilisiyle çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar yaptı.

Tahliyesinin ardından rotasını Endonezya'nın gözde tatil destinasyonlarından Bali'ye çeviren Mika Raun, sevgilisiyle çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar yaptı.

Egzotik doğanın içinde verdiği bikinili pozlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar fenomen ismin son görünümünü uzun uzun konuştu. Özellikle estetik operasyonlarının ardından ulaştığı yeni görüntüsüyle dikkat çeken Mika Raun'a yorum yağdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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