Mika Raun'un Bali Tatilindeki Bikinili Pozları Gündeme Damga Vurdu!
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Sosyal medya fenomeni Mika Raun, tahliyesinin ardından sevgilisiyle çıktığı Bali tatilinden yaptığı paylaşımlarla yeniden gündemde. Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllardır konuşulan fenomenin bikinili pozları kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum aldı.
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Sosyal medyada yayınladığı videolarla kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan Mika Raun, son yılların en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri haline geldi.
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Tahliyesinin ardından rotasını Endonezya'nın gözde tatil destinasyonlarından Bali'ye çeviren Mika Raun, sevgilisiyle çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar yaptı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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