Mika Raun'un Bali Tatilindeki Bikinili Pozları Gündeme Damga Vurdu!

Açıklamaları, paylaşımları ve özel hayatına dair yaptığı itiraflarla sık sık gündeme gelen fenomen, geçirdiği büyük fiziksel değişimle de adından söz ettirdi. Cinsiyet geçiş sürecini en başından itibaren takipçileriyle paylaşan Mika Raun; yüzüne yaptırdığı çok sayıda estetik operasyon, ses inceltme ameliyatı ve geçirdiği diğer işlemlerle yıllar içinde bambaşka bir görünüme kavuştu.

Estetik operasyonlarının yanı sıra yaptığı paylaşımlar ve karıştığı olaylarla da sık sık magazin gündemine oturan Mika Raun, zaman zaman sosyal medyada tartışma yaratan içerikleriyle eleştirilerin odağı oldu. Son dönemde ise adli süreçleri ve cezaevine girmesiyle gündeme gelen Mika Raun, tahliyesinin ardından sosyal medya paylaşımlarına kaldığı yerden devam etti.