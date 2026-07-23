Kedisinin Saldırısına Uğrayan Reynmen Hastanelik Oldu
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Ünlü şarkıcı Reynmen, kedisinin saldırısına uğradı. Kedisini sevmek istediğini anlatan Reynmen, 'Puma' isimli kedisi tarafından adeta hastanelik edildi. Kanlı kıyafetlerini paylaşan Reynmen, soluğu hastanede aldı.
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Reynmen, kedisinin saldırısına uğradı.
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Reynmen yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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