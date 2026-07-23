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Kedisinin Saldırısına Uğrayan Reynmen Hastanelik Oldu

Kedisinin Saldırısına Uğrayan Reynmen Hastanelik Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.07.2026 - 17:11
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Ünlü şarkıcı Reynmen, kedisinin saldırısına uğradı. Kedisini sevmek istediğini anlatan Reynmen, 'Puma' isimli kedisi tarafından adeta hastanelik edildi. Kanlı kıyafetlerini paylaşan Reynmen, soluğu hastanede aldı.

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Reynmen, kedisinin saldırısına uğradı.

Reynmen, kedisinin saldırısına uğradı.

Reynmen sahne adıyla tanınan Yusuf Aktaş, evinde beslediği kedisi ‘Puma’nın saldırısına uğradı. Kediye sevmek için yaklaştığını söyleyen Reynmen, yaşadığı anları takipçileriyle paylaştı. Kedisinin saldırısının ardından vücudunda çeşitli yaralar oluşan Reynmen, kanlı kıyafetinin fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı. “Bir kedi tarafından saldırıya uğradım, evet kedi” sözlerine yer veren Reynmen, ciddi darbeler aldığını kaydetti. 

Soluğu hastanede alan Yusuf Aktaş, olası enfeksiyon riskini karşı aşı yaptırdı.

Reynmen yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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