Ege'nin Şifası Bir Markada Buluştu: Merhem
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Coğrafi işaretli zeytinyağından doğal kozmetiğe, Merhem, Ege topraklarının yüzyıllardır süregelen şifa geleneğini premium bir yaşam markasına dönüştürüyor.
Ege'nin zeytin geleneğinden doğan yeni bir premium marka Merhem, tüketiciyle buluştu. Marka, coğrafi işaretli zeytinyağlarını ve zeytinyağı temelli doğal kozmetik ürünlerini aynı felsefe altında bir araya getiriyor: toprağın, güneşin ve zamanın verdiği şifayı, sadeleştirilmiş ve özenle tasarlanmış bir deneyime dönüştürmek.
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Toprağın Hafızasından Gelen Şifa
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