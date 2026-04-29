Gemi Gibi Araba! 1500 KM Menzilli Chery Tiggo X Tanıtıldı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.04.2026 - 10:38

Otomobil dünyasında büyük ses getiren Chery, lüks ve teknolojiyi bir araya getiren yeni amiral gemisi SUV modeli Tiggo X’i görücüye çıkardı. Hibrit motor teknolojisi sayesinde tek depoyla 1500 kilometreden fazla yol kat edebilen 7 kişilik dev araç, hem tasarımı hem de arazi yetenekleriyle segmentinde yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor.

Çinli otomotiv devi Chery, küresel pazardaki iddiasını güçlendirecek olan en yeni ve en büyük SUV modeli Tiggo X’in dünya lansmanını gerçekleştirdi.

Türkiye pazarında da yoğun ilgi gören Tiggo ailesinin zirvesine yerleşen bu yeni model, üç sıralı koltuk düzeni ve devasa boyutlarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 5 metre uzunluğa ve 3 metreye yakın aks mesafesine sahip olan araç, sunduğu geniş iç hacmiyle 'tekerlekli bir kale' imajı çiziyor. Modern sürücü destek sistemleriyle donatılan Tiggo X, markanın şimdiye kadar ürettiği en akıllı ve en lüks SUV olarak tanımlanıyor.

Tasarım felsefesinde radikal bir değişikliğe giden Chery, Tiggo X modelinde daha dik ve kaslı hatlara odaklanmış.

Yüksek kaput çizgisi ve genişletilmiş çamurluk yapısıyla sert bir karakter sergileyen otomobil, %85 oranında yüksek mukavemetli çelikten oluşan gövde yapısıyla güvenlik çıtasını yukarı taşıyor. Hem şehir içi kullanımda konforu hem de zorlu arazi koşullarında dayanıklılığı hedefleyen araç, estetik görünümünü köşeli hatlar ve güçlü bir duruşla birleştiriyor.

Performans tarafında ise otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak rakamlar öne çıkıyor.

Tiggo X, hibrit güç sistemiyle toplamda 476 beygir güç ve 630 Nm tork üreterek sınıfının en güçlü modellerinden biri haline geliyor. İçten yanmalı motor seçeneklerinde 1.5T ve 2.0T üniteleri 8 ileri otomatik şanzımanla sunan Chery, asıl farkı menzil kapasitesiyle yaratıyor. Şarj edilebilir hibrit teknolojisi sayesinde yakıt ekonomisini zirveye taşıyan model, tam dolu depo ve batarya ile 1500 kilometreyi aşan bir sürüş mesafesi vaat ederek uzun yolculuklardaki menzil endişesini ortadan kaldırıyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
