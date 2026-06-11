ŞOK'a Valiz Seti Geliyor! 13 Haziran 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 13 - 16 Haziran 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
13 Haziran ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda Philips Lumea IPL ve PS5 öne çıkan ürünler arasında yer alıyor.
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 13 - 16 Haziran 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
Braun Silk- Epil 3 Epilasyon Aleti Seti 1.699 TL
Casadora Çift Kişilik Pike Seti 499 TL
Tefal Pro Express Protect GV9230 Buhar Kazanlı Ütü 10.699 TL
Apple Macbook Air 13.6 inç M5 İşlemci 512 GB Gece Yarısı Laptop 59.999 TL
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