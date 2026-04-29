Kahve Molalarına Yeni Eşlikçi: NESCAFÉ 3ü1 Arada Gold

Onedio Content - Onedio Editörü
30.04.2026 - 00:01

Kahve artık pek çok kişi için bir içecek olmanın ötesinde günün akışına eşlik eden küçük bir mola anlamına geliyor. Tüketicilerini bu molalarda yalnız bırakmak istemeyen NESCAFÉ, yenilikçi bir yaklaşımla NESCAFÉ 3ü1 Arada portföyüne yeni bir seri ekliyor. NESCAFÉ 3ü1 Arada Gold, “Yoğun” ve “Yumuşak” olmak üzere iki ayrı seçenekle raflardaki yerini aldı. Ürün, granül kahve, aroma ve krema dengesini bir araya getiriyor.

Farklı kahve tercihlerine iki seçenek

Serinin öne çıkan tarafı ise farklı damak zevklerine hitap etmesi. NESCAFÉ 3ü1 Arada Gold Yoğun, kahve tadını belirgin hissetmek isteyenlere seslenirken; NESCAFÉ 3ü1 Arada Gold Yumuşak, dengeli ve yumuşak bir içim arayanlara hitap ediyor. 

Nestlé Türkiye İçecekler İş Birimi Genel Müdürü Umut Tavaşoğlu da kahveye olan ilgiyi şu sözlerle değerlendirdi: “Ülkemizdeki hanelerin yüzde 89,2’sine kahve giriyor, yılda yaklaşık 8 kez kahve alışverişi* yapılıyor. Kahveye olan ilgi bu kadar büyükken, Türkiye’nin en sevilen kahvesi** NESCAFÉ olarak gençlere odaklanıyor ve onların tercihlerine yanıt vermek için çalışıyoruz” dedi

‘Tüketicimizin beklentisine yanıt vermeyi önemsiyoruz’

Tavaşoğlu; “NESCAFÉ’nin lezzetini korurken, yeni nesli anlayabilmek adına onlara seslenen ürünleri, yenilikçi bir yaklaşımla raflara taşıyoruz. NESCAFÉ 3ü1 Arada Gold ile bu beklentilere, tüketici içgörülerinden beslenen bir yaklaşımla yanıt vermeyi hedefliyoruz. Tüketicilerimizin keyifli anlarında NESCAFÉ 3ü1 Arada Gold’un onlara

eşlik edeceğine inanıyoruz.

* IPSOS Hane Tüketim 2025 verilerine göre.

**2015–2025 yılları arasında MediaCat-Kapital önderliğinde, IPSOS tarafından her yıl düzenlenen Lovemark Araştırmalarına istinaden peş peşe 11. senede de en sevilen kahve markası.

