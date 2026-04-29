Konyaspor-Fenerbahçe Maçında Konya Hava Üssü Komutanının Savaş Uçaklarına "Emir Verdiği" İddia Edildi
Konyaspor–Fenerbahçe maçında stadyum üzerinden yapılan helikopter ve F-16 uçuşları dikkatleri çekmişti. Fatih Altaylı, bu uçuşlara emir veren kişinin Konya’daki hava üssünün komutanı olduğunu ve Genelkurmay tarafından görevden alındığını yazdı.
Kaynak: Fatih Altaylı
Savaş uçaklarına "maç için" emir mi verildi?
"Konya'daki hava üssünün komutanı, fanatik bir Konyaspor taraftarı olduğu için emrindeki jet filosuna konuk takımı tedirgin etme emrini vermiş."
