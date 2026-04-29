Konyaspor-Fenerbahçe Maçında Konya Hava Üssü Komutanının Savaş Uçaklarına "Emir Verdiği" İddia Edildi

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 17:17

Konyaspor–Fenerbahçe maçında stadyum üzerinden yapılan helikopter ve F-16 uçuşları dikkatleri çekmişti. Fatih Altaylı, bu uçuşlara emir veren kişinin Konya’daki hava üssünün komutanı olduğunu ve Genelkurmay tarafından görevden alındığını yazdı.

Savaş uçaklarına "maç için" emir mi verildi?

Konyaspor ile Fenerbahçe arasında Konya'da oynanan kupa maçında, alçak uçuş yapan süpersonik jetler dikkat çekmişti. Jetlerin gürültüsü ve stadın üzerinde tur atan helikopterlerin sesi taraftarlar tarafından paylaşılmıştı. Fakat bu uçuşların nedeni bir türlü anlaşılamamıştı. 

Fatih Altaylı, 29 Nisan'da kaleme aldığı yazısında 'Kimse de ne olduğunu anlamamış, en iyimser düşünenler bunun planlı bir eğitim uçuşu olduğunu zannetmiş ve keşke maçtan sonra yapsalardı demişti. Şimdi öğreniyoruz ki, işin aslı büyük bir rezaletmiş.' diyerek bir iddia ortaya attı.

"Konya'daki hava üssünün komutanı, fanatik bir Konyaspor taraftarı olduğu için emrindeki jet filosuna konuk takımı tedirgin etme emrini vermiş."

Altaylı'nın konuya ilişkin yazısından öne çıkan ifadeler şu şekilde:

'Konya’daki hava üssünün komutanı, fanatik bir Konyaspor taraftarı olduğu için, emrindeki jet filosuna ve helikopterlere stadyum üzerinde alçak uçuş yaparak konuk takımı tedirgin etme emrini vermiş.

Ve olay ortaya çıkınca da Genelkurmay tarafından apar topar görevden alınmış ve tenzili rütbe sayılabilecek bir şekilde Ankara’da başka bir göreve atanmış. Bu atamayı yapan hangi komutansa eline sağlık. Böyle rezil bir emir olamaz.

Ama bu aynı zamanda Türk Ordusunun yıpratılmışlığına da bir örnek.

Böyle birisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde generalliğe yükselebiliyor ve hiç ama hiç utanmadan, hadi utanmadan geçtik hiç çekinmeden böyle bir emir verebiliyor. Pervasızlığa, edep yoksunluğuna bakın. Yüksek Askeri Şura nasıl böyle bir hata yapabilir, disiplin abidesi diye bildiğimiz TSK’da nasıl böyle biri general olabilir.

Böyle birini görevden almak ve daha düşük bir seviye göreve atamak yetersiz.

Bence o uçakların ve helikopterlerin yakıt masrafı ve yıpranma masrafı bu askerî edepten yoksun sözde generalin maaşından, maaşı yetmiyorsa tazminatından kesilmeli.

O uçaklar ve yakıtları babasının malı değil.'

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
