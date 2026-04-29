Konyaspor-Fenerbahçe Maçında Konya Hava Üssü Komutanının Savaş Uçaklarına "Emir Verdiği" İddia Edildi

Altaylı'nın konuya ilişkin yazısından öne çıkan ifadeler şu şekilde:

'Konya’daki hava üssünün komutanı, fanatik bir Konyaspor taraftarı olduğu için, emrindeki jet filosuna ve helikopterlere stadyum üzerinde alçak uçuş yaparak konuk takımı tedirgin etme emrini vermiş.

Ve olay ortaya çıkınca da Genelkurmay tarafından apar topar görevden alınmış ve tenzili rütbe sayılabilecek bir şekilde Ankara’da başka bir göreve atanmış. Bu atamayı yapan hangi komutansa eline sağlık. Böyle rezil bir emir olamaz.

Ama bu aynı zamanda Türk Ordusunun yıpratılmışlığına da bir örnek.

Böyle birisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde generalliğe yükselebiliyor ve hiç ama hiç utanmadan, hadi utanmadan geçtik hiç çekinmeden böyle bir emir verebiliyor. Pervasızlığa, edep yoksunluğuna bakın. Yüksek Askeri Şura nasıl böyle bir hata yapabilir, disiplin abidesi diye bildiğimiz TSK’da nasıl böyle biri general olabilir.

Böyle birini görevden almak ve daha düşük bir seviye göreve atamak yetersiz.

Bence o uçakların ve helikopterlerin yakıt masrafı ve yıpranma masrafı bu askerî edepten yoksun sözde generalin maaşından, maaşı yetmiyorsa tazminatından kesilmeli.

O uçaklar ve yakıtları babasının malı değil.'