Feminen/Maskülen: Sen Hangisinin Enerjisini Tasiyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
30.03.2026 - 12:24

Hepimizin içinde hem feminen hem de maskülen enerji bulunur. Bu enerjiler cinsiyetle değil, davranış biçimleri, düşünce yapısı ve hayata yaklaşımla ilgilidir. Kimimiz daha sezgisel, akışkan ve duygusal bir enerji taşırken; kimimiz daha net, kararlı ve hedef odaklı bir yapıya sahiptir.

Peki, senin baskın enerjin hangisi?

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Yeni bir ortama girdiğinde nasıl davranırsın?

4. Karar alırken en çok neye güvenirsin?

4. Karar alırken en çok neye güvenirsin?

5. Bir hedef belirlediğinde nasıl ilerlersin?

6. Seni hangisi daha iyi tanımlar?

7. Tartışmalarda senin tepkin nasıldır?

8. Günlük hayatta nasıl bir enerjin var?

9. İlişkilerde rolün ne?

10. Bir şey planladığın gibi gitmezse?

Yoğun feminen enerji!

Senin enerjin büyük ölçüde feminen. Sezgilerin güçlü, duygularınla bağlantın derin ve hayata daha çok akış perspektifinden bakıyorsun. Çevrendeki insanları anlamakta zorlanmazsın ve empati yeteneğin yüksek. Bu da seni hem iyi bir dinleyici hem de güven veren biri yapar. Ancak bu kadar akışkan olmak bazen sınır koymakta zorlanmana neden olabilir. Herkesi anlamaya çalışırken kendini ihmal etme ihtimalin yüksek. Terapotik bir bakış açısıyla, kendi ihtiyaçlarını da en az başkalarınki kadar önemsemen gerektiği vurgulanırdı. Feminen enerjini korurken, biraz daha netlik ve sınır çizmek seni çok daha dengeli hale getirir. Bu dengeyi kurduğunda hem duygusal hem de zihinsel olarak daha güçlü hissedersin.

Yoğun Maskülen Enerji

Senin baskın enerjin maskulen. Hayatta netlik, kontrol ve ilerleme senin için çok önemli. Hedef koymak ve o hedefe ulaşmak konusunda oldukça başarılısın. Kararlılığın seni diğerlerinden ayıran en güçlü özelliklerinden biri. Ancak her şeyi kontrol etme isteği bazen seni yorabilir. Duyguları ikinci plana atmak, uzun vadede içsel bir boşluk yaratabilir. Bu noktada sana, biraz daha yavaşlamak ve hislerinle bağ kurmak önerilir. Maskulen enerjinin gücünü kaybetmeden, biraz daha esneklik ve duygusal farkındalık eklediğinde çok daha bütün bir dengeye ulaşırsın. Bu da seni sadece başarılı değil, aynı zamanda huzurlu biri yapar.

%60 feminen - %40 maskülen enerji

Senin enerjinde feminen taraf bir adım önde ama maskülen yönün de oldukça aktif. Sezgilerin, duygusal zekân ve empati gücün seni insanlarla derin bağlar kurabilen biri yapıyor. Aynı zamanda gerektiğinde mantıklı kararlar alabiliyor ve hayatını tamamen akışa bırakmıyorsun. Bu kombinasyon seni hem anlayışlı hem de ayakları yere basan biri haline getiriyor. Ancak bazen fazla hissetmek seni yorabilir ve kararsızlık yaşamana neden olabilir. İç sesin ile mantığın arasında kalmak, zaman zaman seni duraksatabilir. Senin için en ideal gelişim noktası, duygularını kaybetmeden daha net kararlar alabilmek. Bu dengeyi kurduğunda hem iç huzurunu korur hem de hayatta daha emin adımlarla ilerlersin.

%70 Maskülen - %30 Femin Enerji

Senin enerjinde maskülen taraf belirgin şekilde baskın. Hedef odaklı, kararlı ve kontrol sahibi bir yapın var. Hayatta ne istediğini bilen ve bunun için harekete geçmekten çekinmeyen birisisin. Dışarıdan bakıldığında güçlü ve net bir profil çiziyorsun. Ancak bu kadar kontrolcü ve hedef odaklı olmak, duygusal tarafını geri plana atmana neden olabilir. Bazen sadece hissetmek yerine sürekli çözüm aramak seni yorabilir. Bu da içsel anlamda bağ kurmakta zorlanmana yol açabilir. Senin için en kritik denge noktası, biraz daha yavaşlayıp duygularınla temas kurmak. Feminin enerjine alan açtıkça sadece başarılı değil, aynı zamanda daha doyumlu ve tatmin edici bir hayat yaşarsın.

