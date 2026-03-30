Feminen/Maskülen: Sen Hangisinin Enerjisini Tasiyorsun?

Senin enerjin büyük ölçüde feminen. Sezgilerin güçlü, duygularınla bağlantın derin ve hayata daha çok akış perspektifinden bakıyorsun. Çevrendeki insanları anlamakta zorlanmazsın ve empati yeteneğin yüksek. Bu da seni hem iyi bir dinleyici hem de güven veren biri yapar. Ancak bu kadar akışkan olmak bazen sınır koymakta zorlanmana neden olabilir. Herkesi anlamaya çalışırken kendini ihmal etme ihtimalin yüksek. Terapotik bir bakış açısıyla, kendi ihtiyaçlarını da en az başkalarınki kadar önemsemen gerektiği vurgulanırdı. Feminen enerjini korurken, biraz daha netlik ve sınır çizmek seni çok daha dengeli hale getirir. Bu dengeyi kurduğunda hem duygusal hem de zihinsel olarak daha güçlü hissedersin.