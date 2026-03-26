article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
, Kişilik Testleri
Burcuna Göre Sen Hangi Son Dönem Türk Dizisisin?

Burcuna Göre Sen Hangi Son Dönem Türk Dizisisin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
26.03.2026 - 13:01

Herkesin içinde bir hikaye saklı… Peki seninki hangi Türk dizisinin dünyasına daha yakın? Aşk mı, entrika mı, güç mü yoksa derin duygular mı? Burcunun sana yüklediği karakter özellikleriyle hangi dizinin başrolü olabileceğini öğrenmeye hazır mısın? Seçimini yap ve içindeki diziyi keşfet!

Hazırsan başla!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burcun hangisi?

Hudutsuz Sevda

Hudutsuz Sevda

Sen tam anlamıyla ateşli, kararlı ve gözü kara bir ruhsun. Hayatına giren hiçbir şey yarım kalmaz; ya sonuna kadar savaşırsın ya da hiç başlamazsın. Tıpkı bu dizideki karakterler gibi, duyguların yoğun ve aksiyonun içindesin. Risk almak senin için korkulacak bir şey değil, aksine seni canlı hissettiren şeyin ta kendisi. Aşk hayatında da aynı şekilde tutkulusun. Sevdiğinde tam seversin, korursun ve sahiplenirsin. Ancak sabırsızlığın bazen seni zor durumlara sokabilir. Yine de pes etmek senin sözlüğünde yok. Senin hikayen durağan değil, tam tersine sürekli hareket halinde. Dram, aksiyon ve tutku senin hayatının vazgeçilmez parçaları.

Kızılcık Şerbeti

Kızılcık Şerbeti

Sen güven, sadakat ve geleneklerle şekillenmiş bir dünyaya aitsin. Hayatında sağlam temeller olmadan hiçbir şeyin anlamı yok. Tıpkı bu dizide olduğu gibi, değerler senin için her şeyden önce gelir. İnatçı yapın seni bazen zor biri haline getirse de, aslında sen sadece doğru bildiğinden şaşmıyorsun. Aşk senin için geçici bir heyecan değil, uzun soluklu bir bağlılık demek. Senin hayatın derin ilişkiler, güçlü bağlar ve aile temaları etrafında şekilleniyor. Dışarıdan sakin görünsen de içinde büyük bir duygu dünyası var.

Çarpıntı

Çarpıntı

Sen tam bir zihin insanısın. Sürekli düşünen, sorgulayan ve farklı bakış açıları geliştiren bir yapın var. Bu dizideki gibi karmaşık ilişkiler ve beklenmedik bağlantılar seni yansıtır. Hayatında hiçbir şey tek boyutlu değildir. Hem mantık hem duygu arasında gidip gelirsin. Bu da seni ilginç ama bazen kararsız biri yapar. Senin hikayen sürprizlerle dolu. Hiçbir şey göründüğü gibi değil ve sen bunu çözmekten keyif alıyorsun.

Cennetin Çocukları

Cennetin Çocukları

Senin dünyan tamamen duygular üzerine kurulu. Geçmişin izlerini taşıyan, bağlılık odaklı ve koruyucu bir yapın var. Bu dizide olduğu gibi sen de ikinci şanslara inanırsın. İnsanların değişebileceğini ve sevginin iyileştirici gücünü savunursun. Senin hikayen kırılgan ama güçlü. İçten içe büyük bir dayanıklılık barındırıyorsun.

Veliaht

Veliaht

Sen doğuştan lider birisin. Güç, statü ve dikkat çekmek senin doğanda var. Tıpkı bu dizideki gibi güç savaşları ve taht mücadeleleri senin enerjini yansıtıyor. İnsanların seni fark etmesini istersin ve çoğu zaman bunu başarırsın. Karizmatik ve etkileyicisin. Senin hikayen iktidar, rekabet ve zirvede kalma mücadelesi üzerine kurulu.

Aynadaki Yabancı

Aynadaki Yabancı

Sen detayların ustasısın. Hayatı analiz ederek yaşarsın ve hiçbir şeyi yüzeysel kabul etmezsin. Bu dizideki gibi dönüşüm, içsel mücadele ve değişim temaları senin ruhuna çok yakın. Kendini sürekli geliştirmeye çalışırsın. Senin hikayen sessiz ama derin. Büyük değişimler hep iç dünyanda başlar.

Aşk ve Gözyaşı

Aşk ve Gözyaşı

Aşk senin hayatının merkezinde. Ama bu aşk her zaman kolay değildir. Tıpkı bu dizide olduğu gibi, ilişkiler senin için hem büyüleyici hem de zorlayıcıdır. Estetik, uyum ve romantizm senin vazgeçilmezlerin. Ama karar vermek… işte orası biraz zor. Senin hikayen duygusal iniş çıkışlarla dolu ama bir o kadar da etkileyici.

Yeraltı

Yeraltı

Sen karanlıktan korkan değil, onu anlayan birisin. İnsanların sakladığı gerçekleri sezebilir, yüzeyin altına inmeyi başarabilirsin. Tıpkı “Yeraltı” gibi senin dünyan da görünenden çok daha derin. Güç, kontrol ve güven senin için her şey. Birine bağlandığında bu sıradan bir ilişki olmaz; ya çok derin ya da hiç. İhaneti affetmezsin ve duygularını uçlarda yaşarsın. Senin hikayen ışığın değil, gölgenin içinde yazılıyor. Ama asıl gerçeklerin de orada saklı olduğunu en iyi sen biliyorsun.

Taşacak Bu Deniz

Taşacak Bu Deniz

Sen özgür ruhlusun. Hayat senin için bir yolculuk ve keşif alanı. Bu dizideki gibi sınırlar seni durduramaz. Yeni yerler, yeni insanlar ve yeni deneyimler… bunlar senin yaşam enerjini besler. Senin hikayen dalgalar gibi; bazen sakin, bazen fırtınalı ama asla durağan değil.

Kuruluş: Orhan

Kuruluş: Orhan

Sen disiplin, hedef ve başarı odaklısın. Büyük hedeflerin var ve bunlar için çalışmaktan asla vazgeçmezsin. Bu dizideki gibi strateji, sabır ve güç senin karakterinin temel taşları. Senin hikayen bir yükseliş hikayesi. Adım adım zirveye yürüyorsun.

A.B.İ.

A.B.İ.

Sen farklısın. Herkesin düşündüğünden başka bir açıdan bakarsın hayata. Bu dizideki gibi dönüş, yabancılaşma ve yeniden keşif temaları sana çok yakın. Toplumun kuralları seni sınırlamaz. Kendi doğrularınla yaşarsın. Senin hikayen sıradışı ve özgün. Herkes seni anlayamaz ama bu seni özel kılar.

Masumiyet Müzesi

Masumiyet Müzesi

Sen duyguların en derin halisin. Hayal gücün geniş ve aşkı idealize eden bir yapın var. Bu dizideki gibi nostalji, takıntılı aşk ve duygusal yoğunluk senin ruhunu yansıtıyor. Senin hikayen melankolik ama büyüleyici. Gerçeklik ve hayal arasında gidip geliyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın