Kabuksuz Tüketildiğinde Tüm Kuruyemişlere Taş Çıkartıyor: Bademi Bir de Böyle Yiyin!

Bademin dış yüzeyini kaplayan o ince, kahverengi tabaka aslında bitkinin kendini koruma mekanizmasıdır ve içinde tanen adı verilen bir madde barındırır. Tanenler, doğada bitkiyi zararlılardan korurken, insan vücuduna girdiğinde besin emilimini zorlaştıran 'anti-besin' gibi davranabilirler. Dolayısıyla bademi olduğu gibi tüketiyorsanız, biraz alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz!

Bademi bir gece önceden suda bekletip kabuğunu soyduğunuzda, bu tanen bariyerini ortadan kaldırmış olursunuz. Böylece bademin içeriğindeki o kıymetli vitamin ve mineraller, sindirim sisteminiz tarafından engellenmeden, çok daha hızlı ve etkili bir şekilde kana karışır.

Sindirim hassasiyeti yaşayanlar için de soyulmuş badem gerçek bir kurtarıcıdır. Kabuklu badem, yoğun lif yapısı nedeniyle bazen mideyi yorabilir ve şişkinliğe sebep olabilir. Islatılarak soyulan badem ise daha yumuşak bir dokuya kavuşur ve enzim inhibitörlerinin serbest kalmasını sağlar. Özellikle sabah aç karnına tüketildiğinde, soyulmuş badem mideyi yormadan enerji deposu görevini görür.