Kabuksuz Tüketildiğinde Tüm Kuruyemişlere Taş Çıkartıyor: Bademi Bir de Böyle Yiyin!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 15:55

Badem, sağlığa faydalarıyla bilinen tam bir süper besin; ancak onu tüketme şekliniz, alacağınız verimi doğrudan etkiliyor. Çoğumuz bademi poşetinden çıktığı gibi, o kahverengi ve ince kabuğuyla yemeye alışkınız. 

Fakat son yıllarda beslenme uzmanları, bademin kabuğunu soyarak tüketmenin çok daha mantıklı olduğunu savunuyor. Peki, bir avuç bademi soyup yemek gerçekten zahmetine değiyor mu? 

Gelin, soyulmuş bademin faydalarına bakalım.

Reklam

Bademi nasıl tüketiyorsunuz?

Bademin dış yüzeyini kaplayan o ince, kahverengi tabaka aslında bitkinin kendini koruma mekanizmasıdır ve içinde tanen adı verilen bir madde barındırır. Tanenler, doğada bitkiyi zararlılardan korurken, insan vücuduna girdiğinde besin emilimini zorlaştıran 'anti-besin' gibi davranabilirler. Dolayısıyla bademi olduğu gibi tüketiyorsanız, biraz alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz!

Bademi bir gece önceden suda bekletip kabuğunu soyduğunuzda, bu tanen bariyerini ortadan kaldırmış olursunuz. Böylece bademin içeriğindeki o kıymetli vitamin ve mineraller, sindirim sisteminiz tarafından engellenmeden, çok daha hızlı ve etkili bir şekilde kana karışır.

Sindirim hassasiyeti yaşayanlar için de soyulmuş badem gerçek bir kurtarıcıdır. Kabuklu badem, yoğun lif yapısı nedeniyle bazen mideyi yorabilir ve şişkinliğe sebep olabilir. Islatılarak soyulan badem ise daha yumuşak bir dokuya kavuşur ve enzim inhibitörlerinin serbest kalmasını sağlar. Özellikle sabah aç karnına tüketildiğinde, soyulmuş badem mideyi yormadan enerji deposu görevini görür.

Kabuğu soyulmuş bademin faydaları neler?

Kabuğu soyulmuş bademin faydaları neler?

Kabuksuz bir badem, sadece daha kolay sindirilmekle kalmaz, aynı zamanda tam bir sağlık deposuna dönüşür. 

İşte mutfakta geçireceğiniz o birkaç dakikanın vücudunuza geri dönüşleri:

  • Besin Emilimini Artırır: Tanenlerden arınan badem, magnezyum ve E vitamini gibi minerallerin vücut tarafından maksimum düzeyde emilmesini sağlar.

  • Sindirimi Kolaylaştırır: Suda bekletme işlemi bademi yumuşatır, böylece mide ağrısı ve şişkinlik riskini minimize eder.

  • Daha Fazla Enzim Salgılar: Islatılan badem, yağların sindirilmesine yardımcı olan lipaz enziminin salgılanmasını tetikler.

  • Tadı Güzelleşir: Kabuktaki acımsı tat gider, geriye bademin o hafif tatlı ve sütlü aroması kalır; bu da özellikle tariflerde ve çocukların beslenmesinde büyük avantaj sağlar.

  • Kilo Kontrolüne Yardımcı Olur: Daha hızlı sindirilen protein ve sağlıklı yağlar, tokluk hissinin daha dengeli bir şekilde yayılmasına katkıda bulunur.

Önemli not: Her zaman porsiyon kontrolü sağladığınızdan emin olun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Reklam
