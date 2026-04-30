İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 2-3 Mayıs 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Ağzımdan Kaçtı (I Swear)

Konu: 14 yaşında Tourette sendromu tanısı alan John Davidson'ın, çocukluğundan itibaren hastalığın getirdiği sosyal dışlanmayla mücadelesi ve tüm engellere rağmen normal bir hayat kurma çabası.

Yönetmen: Kirk Jones

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Robert Aramayo, Shirley Henderson, Maxine Peake, Peter Mullan, Steven Cree

Aldığımız Nefes (As We Breathe)

Konu: Büyük bir kimya fabrikasında yaşanan şiddetli patlama ve dinmek bilmeyen devasa bir yangının ardından, hayatı tamamen altüst olan on yaşındaki Esma'nın hayatta kalma hikâyesi.

Yönetmen: Şeyhmus Altun

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Defne Zeynep Enci, Hakan Karsak, Sacide Taşaner

Bir Adam Yaratmak

Konu: Bireyin içsel buhranlarını, yaratım sürecinin yıpratıcılığını, varoluşsal sancılarını ve delilik ile deha arasındaki çizgiyi derinlemesine irdeleyen psikolojik dönem draması.

Yönetmen: Murat Çeri

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Altan Erkekli, Serpil Tamur

Aynalar No. 3 (Miroirs No. 3)

Konu: Melodrama sapmadan dramatik gerilimi sabırla yükselten, huzur sunarken aynı zamanda derinden rahatsız eden bir seyir deneyimi sunan varoluşsal anlatı.

Yönetmen: Christian Petzold

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt, Philip Froissant, Enno Trebs

İlişki (Dreams)

Konu: Meksikalı genç balet Fernando'nun ABD'de yaşama hayaliyle sosyetik sevgilisi Jennifer'ın yanına gitmesi ve bu gelişin, Jennifer'ın özenle inşa ettiği dünyayı altüst etmesiyle sınırların zorlanması.

Yönetmen: Michel Franco

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Jessica Chastain, Isaac Hernández, Rupert Friend, Marshall Bell, Eligio Meléndez