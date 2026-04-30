İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 2-3 Mayıs 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 16:42

İstanbul’da 2–3 Mayıs 2026 hafta sonu sinema salonları yine dolu dolu bir programla izleyiciyi karşılıyor. Vizyona giren yeni yapımların yanı sıra bir süredir gösterimde olan filmler de repertuvarda yerini koruyor. Korkudan dramaya, animasyondan yerli yapımlara uzanan geniş seçenek yelpazesi, her zevke hitap eden bir sinema haftası sunuyor. Şehirdeki salonlar, bu hafta sonu da sinema tutkunları için yoğun bir film trafiğine sahne olacak.

Korku ve Gerilim

Hokum

Konu: Mutlu sonlardan nefret eden yazar Bauman'ın, ebeveynlerinin küllerini savurmak için gittiği İrlanda'daki ıssız bir handa, otelde hapsolmuş kadim bir cadı efsanesi ve kendi karanlık sanrılarıyla yüzleşmesi.

Yönetmen: Damian Mc Carthy

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Adam Scott, Peter Coonan, David Wilmot, Austin Amelio

Yetimhane: Sahipsiz Cinler

Konu: Annesinin öğretmenlik yaptığı Büyükada'daki Rum Yetimhanesi'nde kardeşinin kaybolduğunu öğrenen Nergis'in adaya gitmesiyle, yetimhanede hapsolmuş çocukların hayaletleri ve karanlık güçlerle yüzleşmesi.

Yönetmen: Cem Kaymakçı, Anastasiya Budakva (Düz)

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Tayfun Sav, Murat Tavlı, Ayşe Baçkır

Habis: Son Dua

Konu: Bir köyü etkisi altına almış karanlık bir büyü, bir gazetecinin bu olaylara tanık oluşu ve bu esaretin son bulması için yaşadığı korku dolu anlar.

Yönetmen: Volkan Akişli

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Serdar Dünver, Nalan Olcayalp, Sercan Boztepe, Zülfü Hamit Altın, Hasan Çitil

Cehennem Ayini (The Red Book Ritual: Gates of Hell)

Konu: Hayatını kaybeden sevgilisinin yasını tutan bir adamın, ona kavuşma umuduyla 'Kırmızı Kitap Ritüeli'ni kullanarak katıldığı gizemli ayinin kontrolden çıkıp doğaüstü güçleri uyandırması.

Yönetmen: Carlos Baena, Hugo Cardozo, Nathan Crooker, Sonny Laguna, Hernán Moyano, Dawson Taylor, Tommy Wiklund

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Mario González Martí, Lizzie Gómez, Matias Miranda, Lucia Baez

Dram ve Biyografi

Ağzımdan Kaçtı (I Swear)

Konu: 14 yaşında Tourette sendromu tanısı alan John Davidson'ın, çocukluğundan itibaren hastalığın getirdiği sosyal dışlanmayla mücadelesi ve tüm engellere rağmen normal bir hayat kurma çabası.

Yönetmen: Kirk Jones

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Robert Aramayo, Shirley Henderson, Maxine Peake, Peter Mullan, Steven Cree

Aldığımız Nefes (As We Breathe)

Konu: Büyük bir kimya fabrikasında yaşanan şiddetli patlama ve dinmek bilmeyen devasa bir yangının ardından, hayatı tamamen altüst olan on yaşındaki Esma'nın hayatta kalma hikâyesi.

Yönetmen: Şeyhmus Altun

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Defne Zeynep Enci, Hakan Karsak, Sacide Taşaner

Bir Adam Yaratmak

Konu: Bireyin içsel buhranlarını, yaratım sürecinin yıpratıcılığını, varoluşsal sancılarını ve delilik ile deha arasındaki çizgiyi derinlemesine irdeleyen psikolojik dönem draması.

Yönetmen: Murat Çeri

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Altan Erkekli, Serpil Tamur

Aynalar No. 3 (Miroirs No. 3)

Konu: Melodrama sapmadan dramatik gerilimi sabırla yükselten, huzur sunarken aynı zamanda derinden rahatsız eden bir seyir deneyimi sunan varoluşsal anlatı.

Yönetmen: Christian Petzold

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt, Philip Froissant, Enno Trebs

İlişki (Dreams)

Konu: Meksikalı genç balet Fernando'nun ABD'de yaşama hayaliyle sosyetik sevgilisi Jennifer'ın yanına gitmesi ve bu gelişin, Jennifer'ın özenle inşa ettiği dünyayı altüst etmesiyle sınırların zorlanması.

Yönetmen: Michel Franco

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Jessica Chastain, Isaac Hernández, Rupert Friend, Marshall Bell, Eligio Meléndez

Komedi ve Romantik

Şeytan Marka Giyer 2 (The Devil Wears Prada 2)

Konu: Geleneksel dergicilik dünyasının dijital dönüşümle sarsıldığı bir dönemde, efsanevi moda dergisi Runway'in ikonik yöneticisi Miranda Priestly'nin kariyerinin en kritik döneminde yaşadığı iktidar mücadeleleri ve kurumsal entrikalar.

Yönetmen: David Frankel

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Lucy Liu, Lady Gaga

İkimizin Yerine

Konu: Karmaşık bir geçmişe sahip, yaralı iki karakterin yollarının beklenmedik bir şekilde kesişmesiyle başlayan ve duygusal engellerle sınanan yoğun bir aşk hikayesi.

Yönetmen: Açıklanmadı

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Zerrin Tekindor

Animasyon ve Aile

Şehzade: Büyük Şenlik

Konu: Sarayda izole bir şekilde büyüyen ve sadece şenlik masallarıyla avunan genç bir şehzadenin, kardeşinin sünneti için düzenlenen görkemli kutlamaları halkın arasından izlemek arzusuyla gizlice saraydan kaçması.

Yönetmen: Murat Karahüseyinoğlu

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Tan Şahinkanat, Ceren Durak, Sinan Pekinton

Bilim Kurgu

Ick

Konu: Fen bilgisi öğretmeni Hank'in, ilk aşkını yeniden keşfettiği bir dönemde şehrinde gizemli bir şekilde patlak veren uzaylı ve mutasyon kaynaklı ekolojik bir tehditle karşı karşıya kalması.

Yönetmen: Joseph Kahn

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026Ana Oyuncular: Mena Suvari, Brandon Routh, Malina Pauli Weissman, Harrison Cone

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
