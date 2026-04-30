Yola Atıp Eskittikleri Halıları Avrupa'ya Satıp Servet Kazanıyorlar!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 15:08

Ülkemizde el dokuma halılar oldukça meşhur. Son yıllarda da dünya genelinde antika halılara olan talep oldukça fazla. Manisa’nın Demirci ilçesinde el dokuması halıları 'eskitmek' için oldukça ilginç bir yöntem kullanılıyor. Halılar, doğal yollarla 'antika' görünümü kazandırılmak için yollara seriliyor!

Manisa Demirci'de üretilen yeni halılar, güneş altında yollara serilerek belirli bir süre bekletiliyor. Bu süreçte arabalar halıların üzerinden geçiyor. Dokusu incelen halıların rengi de güneş nedeniyle solunca, müşterilerin bayıldığı 'doğal' ve 'antik' görünüm ortaya çıkıyor. 

Halılar, yaklaşık 10 gün boyunca trafik altında tutuluyor. Ancak burada önemli olan halının belirli aralıklarla ters çevrilmesi. Böylece her iki yüzü de eşit şekilde eskiyor. Araçların lastik baskısıyla düğümleri birbirine kenetlenen halılar, incelmiş dokusuyla farklı bir form kazanıyor.

Halılar, tozdan arındırılmak amacıyla üç kez yıkanarak temizleniyor. İşletme sahibi Ali Sarı, 30 yıldır halı yıkama, son 10 yıldır da halı eskitme işi yaptığını belirtip, 'Önce yıkamasını yapıp yola serdiğimiz halılar, 10 gün boyunca orada kalıyor. Üzerinden araçlar geçtikçe düğümler birbirine yapışıyor ve halı doğal bir şekilde eskiyor. Bu işlemin ardından halıları en az 3 kez yıkayıp dezenfekte ediyoruz. Kurutma, çakım ile gerdirme ve son rötuş tıraşının ardından satışa hazır hale getiriyoruz' diyor.

Halılara özellikle Avrupa'dan ve Amerika'dan çok talep var. Sarı, 'Amerika, İngiltere, Kanada ve Almanya gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Avrupa eskitilmiş halıyı tercih ediyor ancak doğal yün olması ve kimyasal kullanılmaması gerekiyor. Bu yöntemle halıya 50-60 yıllık bir görünüm kazandırıyoruz' ifadelerini kullanıyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
