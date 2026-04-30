Yola Atıp Eskittikleri Halıları Avrupa'ya Satıp Servet Kazanıyorlar!

Halılar, tozdan arındırılmak amacıyla üç kez yıkanarak temizleniyor. İşletme sahibi Ali Sarı, 30 yıldır halı yıkama, son 10 yıldır da halı eskitme işi yaptığını belirtip, 'Önce yıkamasını yapıp yola serdiğimiz halılar, 10 gün boyunca orada kalıyor. Üzerinden araçlar geçtikçe düğümler birbirine yapışıyor ve halı doğal bir şekilde eskiyor. Bu işlemin ardından halıları en az 3 kez yıkayıp dezenfekte ediyoruz. Kurutma, çakım ile gerdirme ve son rötuş tıraşının ardından satışa hazır hale getiriyoruz' diyor.

Halılara özellikle Avrupa'dan ve Amerika'dan çok talep var. Sarı, 'Amerika, İngiltere, Kanada ve Almanya gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Avrupa eskitilmiş halıyı tercih ediyor ancak doğal yün olması ve kimyasal kullanılmaması gerekiyor. Bu yöntemle halıya 50-60 yıllık bir görünüm kazandırıyoruz' ifadelerini kullanıyor.