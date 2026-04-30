Dünyanın En İyi Pastırmaları Açıklandı: Listede 'Türkiye' Sürprizi!

Dünyanın En İyi Pastırmaları Açıklandı: Listede 'Türkiye' Sürprizi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 12:12

Dünyanın en meşhur gastronomi sitesi olan TasteAtlas, heyecan verici liste içeriklerine devam ediyor. Her yıl sonunda 'yılın en'lerini açıklayan TasteAtlas, sene içerisinde de 'dünyanın en iyi lezzetlerini' sıralıyor. Türk mutfağına listelerinde sıklıkla yer veren TasteAtlas, bu kez dünyanın en pastırmalarını seçti.

Peki Türkiye'den hangi ilimiz bu listeye girdi? 

Afyonkarahisar mı, Kayseri mi? 👀

"Dünyanın en iyi pastırmaları" TasteAtlas tarafından seçildi.

"Dünyanın en iyi pastırmaları" TasteAtlas tarafından seçildi.

TasteAtlas, uluslararası gastronomi standartları çerçevesinde listeler hazırlamaya devam ediyor. Yerel mutfakların keşfi ve tanıtımına odaklanan uluslararası gastronomi platformu, hazırladığı listelerle dünyada viral oluyor.

Bu sefer de dünyanın en iyi pastırmaları seçildi ve Türkiye'ye iki kez yer verildi!

Afyon pastırması, Kayseri'yi geride bırakıp dünyanın en iyi 5. pastırması oldu!

Afyon pastırması, Kayseri'yi geride bırakıp dünyanın en iyi 5. pastırması oldu!

Listenin 6.sırasında ise Türkiye'den 'pastırma' yerini aldı. Her ne kadar listede 'Kayseri' adı geçmese de Kayseri pastırmasının yerinin ayrı olduğunu belirtelim. Gücenmek yok!

Peki liste nasıl?

1. Suho Meso: Bosna Hersek

2. Cecina de Leon: İspanya

3. Pastarma Govezhda: Bulgaristan

4. Bresaola Della Valtellina: İtalya

5. Afyon Pastırması: Türkiye

6. Pastırma: Türkiye

7. Montreal-Style Smoked Meat: Kanada

8. Zlatiborska Prsuta: Sırbistan

9. Visocka Pecenica: Bosna Hersek

10. Uzicka Prsuta: Sırbistan

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın