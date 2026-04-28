Dünyanın En Zor Soslarından Biri: 1700'lerde Keşfedilen Mayonezin En Önemli Sırrı!

Mayonezin sırrı yumurta sarısındaki lesitin moleküllerinde saklıdır. Stanford Üniversitesi gıda bilimi profesörü Dr. Ali Bouzari'nin açıkladığı gibi, lesitin molekülleri 'amfifilik' yapıya sahiptir. Yani bir uçları su seven (hidrofilik), diğer uçları yağ seven (hidrofobik) özellik taşır. Bu çifte kimlik, normalde karışmayan yağ ve suyun bir araya gelmesini sağlar.

Harold McGee'nin 'On Food and Cooking' kitabında detaylandırdığı üzere, lesitin molekülleri yağ damlacıklarının etrafını sararak onları suda asılı tutar. Bu mikroskobik yapı, mayonezin karakteristik kremsi dokusunu oluşturur. Bir gram yumurta sarısında yaklaşık 9 gram lesitin bulunur - bu miktar 200 ml yağı emülsiyona dönüştürmek için yeterlidir.