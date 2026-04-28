Yumurta Kabuğunu Saniyeler İçinde Soyan Yöntem: Meğer 'pH' Yüzünden Yapışıp Kalıyormuş

Taze bir yumurtanın pH değeri yaklaşık 7.6 seviyesinde bulunuyor ve bu nispeten alkali ortam, protein yapılarının kabuk zarına güçlü bir şekilde yapışmasına neden oluyor. Fakat yumurta haşlandıkça pH değeri 9.2'ye kadar yükseliyor. Bu değişim sırasında yumurta akının kimyasal kompozisyonu değişiyor.

Gıda bilimci Harold McGee'nin araştırmalarına göre, ideal kabuk soyma kolaylığı için yumurtaların 7-10 gün bekletilmesi gerekiyor. Bu süre zarfında yumurta içindeki karbondioksit kaybı pH artışına neden olurken, protein yapılarında meydana gelen değişiklikler kabuk ile yumurta arasındaki bağı zayıflatıyor.