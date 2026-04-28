Yumurta Kabuğunu Saniyeler İçinde Soyan Yöntem: Meğer 'pH' Yüzünden Yapışıp Kalıyormuş

Yumurta Kabuğunu Saniyeler İçinde Soyan Yöntem: Meğer 'pH' Yüzünden Yapışıp Kalıyormuş

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 09:32

Haşlanmış yumurtanın kabuğunu soymaya çalışırken kabuğun parça parça yapışması eminiz herkesin sinirlerini bozuyordur. Peki bu sorunun arkasında pH seviyesindeki değişim gibi kimyasal bir süreç olduğunu biliyor muydunuz?

Yumurtanın haşlanma süreci, kabuk soyma kolaylığını doğrudan etkileyen biyokimyasal değişimlere neden oluyor.

Yumurta Haşlanırken pH Seviyesi Nasıl Değişiyor?

Yumurta Haşlanırken pH Seviyesi Nasıl Değişiyor?

Taze bir yumurtanın pH değeri yaklaşık 7.6 seviyesinde bulunuyor ve bu nispeten alkali ortam, protein yapılarının kabuk zarına güçlü bir şekilde yapışmasına neden oluyor. Fakat yumurta haşlandıkça pH değeri 9.2'ye kadar yükseliyor. Bu değişim sırasında yumurta akının kimyasal kompozisyonu değişiyor.

Gıda bilimci Harold McGee'nin araştırmalarına göre, ideal kabuk soyma kolaylığı için yumurtaların 7-10 gün bekletilmesi gerekiyor. Bu süre zarfında yumurta içindeki karbondioksit kaybı pH artışına neden olurken, protein yapılarında meydana gelen değişiklikler kabuk ile yumurta arasındaki bağı zayıflatıyor.

Peki Hangi Yöntem Kabuk Soymayı Kolaylaştırıyor?

Peki Hangi Yöntem Kabuk Soymayı Kolaylaştırıyor?

Bilim insanları, pH seviyesindeki bu doğal değişime ek olarak pişirme tekniklerinin de etkili olduğunu keşfetmiş durumda. Soğuk su şoku yöntemi, protein yapılarının ani sıcaklık değişimiyle büzülmesini sağlıyor. Yani haşlanan yumurtayı hemen buz dolu bir suya alırsanız yumurtayı kolayca soyabilirsiniz.

Karbonat eklenmesi ise pişirme suyunun pH değerini yükselterek alkaliliği artırıyor ve kabuk soyma işlemini kolaylaştırıyor. Buhar yöntemi de etkili alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor çünkü buharın ısı dağılımı protein yapılarının daha homojen bir şekilde pişmesini sağlıyor.

Bu bilimsel yaklaşımlar sayesinde mükemmel haşlanmış yumurta elde etmek artık zor değil!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
