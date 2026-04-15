Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Okul Saldırganlarına Dair Ortaya Atılan Çeşitli İddiaları Yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan paylaşımda 'Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformları üzerinden Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan elim hadiselere ilişkin paylaşılan; 'Kahramanmaraş’taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı' ve 'Şanlıurfa’daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı'

yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçekle hiçbir bağı bulunmamaktadır.' ifadelerine yer verildi.

'Söz konusu paylaşımlar, yalnızca birer bilgi kirliliği değil; toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kaos ortamı oluşturmayı, devlet kurumlarımızı hedef göstermeyi ve milletimizin devletine olan güven bağını zedelemeyi amaçlayan açık birer algı operasyonudur.

Toplumsal huzurumuzu ve kamu düzenini hedef alarak kasıtlı biçimde gerçek dışı bilgi yayan, dezenformasyon aracılığıyla halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bu odaklara yönelik gerekli adli süreçler titizlikle ve ivedilikle başlatılmıştır.

Kamuoyunun her türlü provokatif girişime karşı yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.'