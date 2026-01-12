onedio
Rahmi Koç'un Torunlarıyla Gittiği Balıkçının Fiyat Listesi Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.01.2026 - 09:55

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir balıkçıda görüntülenmişti. 95 yaşındaki iş insanının torunlarıyla balık keyfi yapması sosyal medyada da konuşulmuştu. Ünlü iş insanının gittiği mekanın nere olduğu ve meşhur restoranın fiyat listesi ortaya çıktı.

İstanbul'un en meşhur balıkçılarından olan ve ünlü isimlerin sık sık görüntülendiği mekan Rahmi Koç'un da favori restoranları arasında.

Ünlü iş insanının torunları olan Mustafa Koç'un kızları Esra Koç ve Aylin Koç ile Ali Koç'un çocukları Leyla Sadberk Koç ve Kerim Koç'la birlikte ziyaret ettiği Balıkçı Kahraman'ın fiyatları da merak edilmişti.

Ünlü restoranın menüsü ve fiyat listesi ortaya çıktı.

Menüdeki en pahalı ürün kilosuna 8 bin lira istenen kalkan olurken diğer balıkların porsiyonları ise 2 bin liradan başlıyor. Sosyal medyada dikkat çeken bir diğer detay ise ortalamanın çok üstünde fiyatlar olmasına rağmen ekmek, su ve ekmeğe 200 lira küver eklenmesi üzerine %10 servis ücreti alınması dikkat çeken detaylardan oldu.

