Rahmi Koç'un Torunlarıyla Gittiği Balıkçının Fiyat Listesi Ortaya Çıktı

Menüdeki en pahalı ürün kilosuna 8 bin lira istenen kalkan olurken diğer balıkların porsiyonları ise 2 bin liradan başlıyor. Sosyal medyada dikkat çeken bir diğer detay ise ortalamanın çok üstünde fiyatlar olmasına rağmen ekmek, su ve ekmeğe 200 lira küver eklenmesi üzerine %10 servis ücreti alınması dikkat çeken detaylardan oldu.