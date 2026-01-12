onedio
ABD Başkanı Donald Trump Kendisini Venezuela'nın Fiili Devlet Başkanı İlan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.01.2026 - 09:13

Dünya Venezuela'da yaşananlarla 2026'ya hızlı bir giriş yaptı. ABD ajanlarının Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu makamından kaçırıp New York'ta yargılamaya götürmesi tüm dünyayı şoke etti. Öncesinde Venezuela'yı sık sık işaret eden ABD Başkanı Donald Trump bu kez de kendisini sosyal medya hesabından Venezuela'nın Fiili Devlet Başkanı olarak ilan etti.

Trump sık sık kullandığı Truth'tan bir Vikipedi maddesi olarak kendi fotoğrafını paylaştı.

Kendisini Venezuela Devlet Başkanı ilan eden 47. ABD Başkanı göreve başlama tarihini de Maduro operasyonunun yapıldığı Ocak 2026 olarak belirledi.

Trump tıpkı Venezuela'da olduğu gibi diğer ülkeleri de sık sık tehdit ediyor.

Güney ve Kuzey'deki komşuları Meksika ve Kanada hakkında demeçler veren ABD Başkanı bir süredir Danimarka'ya bağlı Grönland'ı istiyor. Kolombiya Devlet Başkanı'nı 'narko-terör' suçlamasıyla hedefe koyan Trump İran'daki protestolar için rejime sert mesajlar gönderdi. Ayrıca Panama ve Küba gibi ülkelerde de yönetimler mevcut gelişmelerden dolayı baskı altında.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
