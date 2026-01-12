ABD Başkanı Donald Trump Kendisini Venezuela'nın Fiili Devlet Başkanı İlan Etti
Dünya Venezuela'da yaşananlarla 2026'ya hızlı bir giriş yaptı. ABD ajanlarının Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu makamından kaçırıp New York'ta yargılamaya götürmesi tüm dünyayı şoke etti. Öncesinde Venezuela'yı sık sık işaret eden ABD Başkanı Donald Trump bu kez de kendisini sosyal medya hesabından Venezuela'nın Fiili Devlet Başkanı olarak ilan etti.
Trump sık sık kullandığı Truth'tan bir Vikipedi maddesi olarak kendi fotoğrafını paylaştı.
Trump tıpkı Venezuela'da olduğu gibi diğer ülkeleri de sık sık tehdit ediyor.
