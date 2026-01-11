"Kar Kesin Geliyor" Diyen Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den Okulları Tatil Edin Çağrısı
Türkiye, kutup kaynaklı soğuk hava dalgasının etkisinde. Balkanlar üzerinden ülkemize giren soğuk hava dalgası nedeniyle Türkiye’de birçok kentte yoğun kar yağışı beklentisi var. CNN Türk canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, İstanbul’da “kesin kar yağacak” diyerek hava sıcaklıklarının da eksi derecelere düşeceğini belirtti. Şen, okulların tatil edilmesi gerektiğini ve vatandaşların mümkün olduğunca dışarıya çıkmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Türkiye’de 12 Ocak Pazartesi günü için kar alarmı verilmiş durumda.
İstanbul’da Okullar Tatil mi?
