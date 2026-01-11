"Kar Kesin Geliyor" Diyen Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den Okulları Tatil Edin Çağrısı

Meteorolojik tahminlere göre yarın ülke genelinde 50’den fazla kentte kar yağışı meydana gelecek. Ankara, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Konya ve Van gibi illerde mevsimin en ciddi kar yağışı bekleniyor.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, katıldığı canlı yayında yarın beklenen kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul’da akşam saatlerinde sıcaklığın 8 dereceye kadar gerileyeceğini söyleyen Şen, “Anadolu’da tabii daha da düşecek. İstanbul’da kar yağışı gece saatlerinde başlayacak. Kar yağışı kesin gelecek. Yılbaşında olan yağışlı sistemden biraz daha fazla bir yağış olacak.” ifadelerini kullandı.