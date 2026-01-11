onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
"Kar Kesin Geliyor" Diyen Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den Okulları Tatil Edin Çağrısı

"Kar Kesin Geliyor" Diyen Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den Okulları Tatil Edin Çağrısı

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.01.2026 - 15:23

Türkiye, kutup kaynaklı soğuk hava dalgasının etkisinde. Balkanlar üzerinden ülkemize giren soğuk hava dalgası nedeniyle Türkiye’de birçok kentte yoğun kar yağışı beklentisi var. CNN Türk canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, İstanbul’da “kesin kar yağacak” diyerek hava sıcaklıklarının da eksi derecelere düşeceğini belirtti. Şen, okulların tatil edilmesi gerektiğini ve vatandaşların mümkün olduğunca dışarıya çıkmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de 12 Ocak Pazartesi günü için kar alarmı verilmiş durumda.

Türkiye’de 12 Ocak Pazartesi günü için kar alarmı verilmiş durumda.

Meteorolojik tahminlere göre yarın ülke genelinde 50’den fazla kentte kar yağışı meydana gelecek. Ankara, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Konya ve Van gibi illerde mevsimin en ciddi kar yağışı bekleniyor.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, katıldığı canlı yayında yarın beklenen kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul’da akşam saatlerinde sıcaklığın 8 dereceye kadar gerileyeceğini söyleyen Şen, “Anadolu’da tabii daha da düşecek. İstanbul’da kar yağışı gece saatlerinde başlayacak. Kar yağışı kesin gelecek. Yılbaşında olan yağışlı sistemden biraz daha fazla bir yağış olacak.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da Okullar Tatil mi?

İstanbul’da Okullar Tatil mi?

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da beklenen kar yağışında kaos olmaması için okulların tatil edilmesi gerektiğini söyledi.

“Yarın dışarıya çıkmayın” diyen uzman isim, “İstanbul’daki kar yağışı kargaşaya neden olur. Trafik yoğunluğu artacaktır. Mümkün olduğunca dışarıya çıkmayın. İşiniz varsa salı gününe erteleyin.” dedi.

Orhan Şen ayrıca yerel yönetimlerin karla mücadelede yollara döktükleri solüsyon malzemesinin, kar başlamadan önce dökülmesi gerektiğini de söyledi.

İstanbul’da pazartesi gecesi sıcaklıkların eksi derecelere düşeceğini ifade eden Orhan Şen, “Buzlanma ve dona neden olacak. Viyadük ve köprüler yollardan daha önce donar. Buralarda işiniz varsa çok dikkatli olun derim. Kar yağışı salı ve çarşambadan sonra Türkiye’yi terk edecek.” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
5
4
3
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın