Bir Kilosu Yaklaşık 500 Bin Liraya Satılan Bal Guinness Rekoru Kırdı

Ilgaz Dernekler Federasyonu tarafından 29 Eylül 2025’te İstanbul’da öğrencilere burs imkânı sağlanması için açık artırma düzenlendi.

Programda Ilgazlı bal üreticisi Rıdvan Başeşme’ye ait 1 kilo karakovan balı, iş insanı Hakan Özalp tarafından 11 bin 118 avroya satın alındı.

Bunun üzerine Ilgaz Dernekler Federasyonu'nun girişimiyle Ilgaz’da üretilen bal, dünyanın en pahalı balı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

Kurşunlu ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, Ilgaz balının sertifikası Guinness resmi hakemi Richard Stenning tarafından Ilgaz Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Anaçal’a takdim edildi.

Anaçal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ilgaz Dernekler Federasyonu olarak bugüne kadar 4 müzayede gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu müzayedelerde tablo ve sanat eserleri satarak üniversite öğrencilerine burs geliri elde ettiklerini belirten Anaçal, şunları kaydetti:

“Bu yıl da hem üniversite öğrencilerimize burs geliri elde etmek hem de memleketimiz Çankırı’mızın, Ilgaz’ımızın tanıtımına katkı sağlamak, Ilgaz balını markalaştırmak üzere düzenlemiş olduğumuz müzayedemizde Ilgaz balını sattık. Müzayedede bir kilogram Ilgaz karakovan balı 11 bin 118 avroya satılarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. Bu satıştan önce Guinness Rekorlar Kitabı'nda bulunan en yüksek rekor 10 bin avroydu. Dolayısıyla 11 bin 118 avroya satılan Ilgaz balı, Guinness Rekorlar Kitabı'nda artık dünyanın en pahalı balı olarak resmen tescil edilmiş durumda.”