Bir Kilosu Yaklaşık 500 Bin Liraya Satılan Bal Guinness Rekoru Kırdı
Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde yetiştirilen bal, üniversite öğrencilerine burs sağlamak için açık artırma ile satışa sunuldu. İş insanı Hakan Özalp, bir kilo bal için 11 bin 118 avro (558 bin lira) ödedi. Ilgaz Dernekler Federasyonu'nun girişimiyle Ilgaz’da üretilen bal, dünyanın en pahalı balı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.
