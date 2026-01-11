Asırlık Balkan Geleneği Koleda Soğuk Havaya Rağmen Coşkuyla Kutlandı
Balkan ülkelerinin asırlık gelenekleri arasında yer alan Koleda, soğuk havaya rağmen Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde coşkuyla kutlandı. Büyükmandıra Kültür Parkı’nda bir araya gelen vatandaşlar, korkutucu hareketler yaparak ürkütücü sesler çıkardı. Katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koleda, Balkan ülkelerinde kışın en soğuk gecelerinde kutlanan bir bayramdır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Koleda'dan renki görüntüler 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın