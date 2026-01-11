onedio
Asırlık Balkan Geleneği Koleda Soğuk Havaya Rağmen Coşkuyla Kutlandı

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
11.01.2026 - 10:33

Balkan ülkelerinin asırlık gelenekleri arasında yer alan Koleda, soğuk havaya rağmen Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde coşkuyla kutlandı. Büyükmandıra Kültür Parkı’nda bir araya gelen vatandaşlar, korkutucu hareketler yaparak ürkütücü sesler çıkardı. Katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.

Koleda, Balkan ülkelerinde kışın en soğuk gecelerinde kutlanan bir bayramdır.

Kökleri pagan kültürüne kadar giden Koleda’da insanlar o güne özel kıyafetler giyerek çeşitli şapkalar takıyor. Aynı zamanda bu bayramda o güne özel ritüel şarkıları söyleniyor.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, teması “korkutmak” olan bin yıllık Balkan geleneği Koleda gecesi düzenlendi.

Büyükmandıra Belediyesince düzenlenen etkinliğe katılanlar yüzlerini boyadı, maske taktı ve omuzlarına beyaz çarşaflar aldı. Büyükmandıra Kültür Parkı’nda bir araya gelen vatandaşlar, korkutucu hareketler yaparak ürkütücü sesler çıkardı. Bazıları evlerin ve iş yerlerinin kapılarına giderek vatandaşları korkuttu. Belde sakinlerinin yaptığı kabak tatlısı da konuklara ikram edildi. Katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.

Geceye katılan Burcu Kula, “Soğuk ve yağışlı havaya rağmen Koleda festivalinde çok eğlendik. Bu geleneğin günümüze taşınmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Koleda'dan renki görüntüler 👇

