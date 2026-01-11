onedio
Kolombiya'da Uçak Kazası: Ünlü Şarkıcı Yeison Jimenez Hayatını Kaybetti

Kolombiya’da Uçak Kazası: Ünlü Şarkıcı Yeison Jimenez Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.01.2026 - 08:45

Kolombiya’da Paipa kentinden havalanan küçük uçağın düşmesi sonrasında, ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Jimenez’in kısa süre önce katıldığı bir televizyon programında uçak kazalarıyla ilgili birkaç kez rüya gördüğünü söylediği ortaya çıktı.

YouTube'da yaklaşık 3 milyon abonesi bulunan ve Kolombiya'nın en çok dinlenen şarkıcılarından olan Yeison Jimenez hayatını kaybetti.

YouTube’da yaklaşık 3 milyon abonesi bulunan ve Kolombiya’nın en çok dinlenen şarkıcılarından olan Yeison Jimenez hayatını kaybetti.

Boyaca yönetim bölgesine bağlı Paipa kentinden Medellin'e gitmek üzere havalanan uçak, kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı.

Kazada, aralarında pop müziğin tanınan isimlerinden Jimenez'in de bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Konser vermek üzere Medellin'e giden 35 yaşındaki sanatçının ölümü, ülke genelinde büyük üzüntü yarattı.

Jimenez’in, kazadan yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında uçak kazalarıyla ilgili birkaç kez rüya gördüğünü söylediği ortaya çıktı.

Programda bu rüyalardan söz eden sanatçı, tedirgin olduğunu belirterek, “Uçakta kaza yapacağımızı ve pilota gidip uçağı geri çevirmesini söylemem gerektiğini 3 kez rüyamda gördüm. Uçak pilotu ise bana ‘Patron, iyi ki bunu bana söyledin çünkü bir şeyler ters gitmişti.’ dedi. Rüyalarımdan birinde, öldüğümüzü ve haberlerde yer aldığımızı gördüm.” ifadelerini kullandı.

Caldas yönetim bölgesine bağlı Manzanares'te 1991 yılında doğan Yeison Jimenez, “Aventurero”, “Vete” ve “Mi venganza” gibi hit şarkılarıyla son yılların en popüler ve en çok dinlenen Kolombiyalı sanatçıları arasında gösteriliyordu.

