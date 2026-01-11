Kolombiya’da Uçak Kazası: Ünlü Şarkıcı Yeison Jimenez Hayatını Kaybetti
Kolombiya’da Paipa kentinden havalanan küçük uçağın düşmesi sonrasında, ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Jimenez’in kısa süre önce katıldığı bir televizyon programında uçak kazalarıyla ilgili birkaç kez rüya gördüğünü söylediği ortaya çıktı.
YouTube’da yaklaşık 3 milyon abonesi bulunan ve Kolombiya’nın en çok dinlenen şarkıcılarından olan Yeison Jimenez hayatını kaybetti.
