Meteoroloji Uyarmıştı: Ülkenin Dört Bir Yanında Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Meteoroloji Uyarmıştı: Ülkenin Dört Bir Yanında Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

11.01.2026 - 14:47

Meteoroloji dün sabah saatlerinde birçok il için sarı kod uyarısı vermişti. Konya'dan İstanbul’a kadar uzanan bölgelerde etkili olan yağmur ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar özellikle trafikte ve dışarıda zor anlar yaşarken, Türkiye’nin dört bir yanından etkileyici ve zaman zaman endişe verici görüntüler paylaşıldı.

İlk görüntüler Bursa'dan...

İstanbul'u kırmızı kütle vurdu👇

Ortaköy Ozancık Köyü👇

Konya👇

Bursa’da lodos etkili oldu.

Antalya da ilginç görüntülere sahne oldu.

Bayrampaşa'da yol çöktü👇

Kayseri'de kuvvetli rüzgar etkisini gösterirken bu kez sarı kodlu uyarı geldi.

