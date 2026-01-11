Meteoroloji Uyarmıştı: Ülkenin Dört Bir Yanında Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
Meteoroloji dün sabah saatlerinde birçok il için sarı kod uyarısı vermişti. Konya'dan İstanbul’a kadar uzanan bölgelerde etkili olan yağmur ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar özellikle trafikte ve dışarıda zor anlar yaşarken, Türkiye’nin dört bir yanından etkileyici ve zaman zaman endişe verici görüntüler paylaşıldı.
İlk görüntüler Bursa'dan...
İstanbul'u kırmızı kütle vurdu👇
Ortaköy Ozancık Köyü👇
Konya👇
Bursa’da lodos etkili oldu.
Antalya da ilginç görüntülere sahne oldu.
Bayrampaşa'da yol çöktü👇
Kayseri'de kuvvetli rüzgar etkisini gösterirken bu kez sarı kodlu uyarı geldi.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
