Meteoroloji Uyarmıştı: Ülkenin Dört Bir Yanında Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Meteoroloji dün sabah saatlerinde birçok il için sarı kod uyarısı vermişti. Konya'dan İstanbul’a kadar uzanan bölgelerde etkili olan yağmur ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar özellikle trafikte ve dışarıda zor anlar yaşarken, Türkiye’nin dört bir yanından etkileyici ve zaman zaman endişe verici görüntüler paylaşıldı.