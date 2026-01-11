İran'da Protestolar Her Geçen Gün Büyüyor: Halk Mollalara Savaş Açtı Şah Ailesine Temkinli

İran’daki protestolar 28 Aralık’ta artan fiyatlara tepki olarak başladı ve kısa sürede 1979 İslam Devrimi’nden bu yana ülkeyi yöneten ruhani liderliğe karşı geniş çaplı bir harekete dönüştü. Yetkililer, huzursuzluğun arkasında ABD ve İsrail’in olduğunu savunuyor.

Perşembe gününden bu yana uygulanan internet kesintisi nedeniyle ülkeden bilgi akışı büyük ölçüde sınırlandı. Buna rağmen Tahran ve Meşhed’den paylaşılan görüntülerde gece yürüyüşleri, slogan atan kalabalıklar, yanan ateşler ve patlama sesleri dikkat çekti. Reuters, görüntülerin çekildiği yerleri doğruladığını açıkladı.

Devlet televizyonu, Tahran Adli Tıp Kurumu’ndan yayımladığı görüntülerde çok sayıda ceset torbası gösterirken, ölümlerin “silahlı teröristlerin yol açtığı olaylar” sonucu olduğunu ileri sürdü. İran ise protestolara ilişkin resmi bir can kaybı açıklamadı.

Bölgesel gerilim de yükseliyor. İsrailli kaynaklar, ABD’nin olası bir müdahalesine karşı İsrail’in yüksek alarmda olduğunu belirtirken, İsrail ordusu gelişmeleri izlediğini ve gerekirse güç kullanmaya hazır olduğunu duyurdu.