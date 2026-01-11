İran'da Protestolar Her Geçen Gün Büyüyor: Halk Mollalara Savaş Açtı Şah Ailesine Temkinli
Reuters ve Wall Street Journal’ın aktardığına göre İran, 2022’den bu yana en geniş çaplı protestolarla karşı karşıya. ABD Başkanı Donald Trump, göstericilere karşı güç kullanılması halinde müdahale edilebileceği yönünde defalarca tehditte bulundu.
ABD merkezli hak örgütü HRANA, son verilere göre 490 protestocu ve 48 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, son iki haftada 10 bin 600’den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İran yönetimi ise resmi bir can kaybı verisi paylaşmadı; Reuters rakamları bağımsız olarak doğrulayamadı.
Wall Street Journal’a göre Trump’a, İran’a yönelik askeri saldırıdan siber operasyonlara, yaptırımların genişletilmesinden muhaliflere çevrim içi desteğe kadar uzanan seçenekler konusunda brifing verilecek. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise ABD’yi uyararak, olası bir saldırıda İsrail ve ABD hedeflerinin meşru hedef sayılacağını söyledi.
İnternet kesintisi ve elektrik kesintileri yaşanıyor.
Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yaşananları terörist eylemler olarak tanımladı.
Trump, İran'ı tehdit etti; Netanyahu'dan protestoculara destek geldi.
Rıza Pehlevi, Trump'tan yardım istedi; halkda destek olsa da temkinlilerin sayısı yüksek.
