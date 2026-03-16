Kadir Suresi Meali: Kadir Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

En faziletli dualar arasında yer alan Kadir Suresi, okunduğunda birçok hayıra vesile olur ve sıklıkla okunması gerektiği belirtilir. Okuyana dünya ve ahiret selameti sağlayan, şerleri defeden ve sevabı çok yüksek olan bir suredir.

Kadir Suresi, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi'nin bin aydan (yaklaşık 83 yıl) daha hayırlı olduğunu müjdeler. Bu sureyi 10 defa okuyanın bin küçük günahının bağışlanacağı rivayet edilmiştir. Düzenli okuyanların rızıklarının bollaşacağı, hastalıklarına şifa bulacağı ve belalardan korunacağı belirtilir

. 36 defa okunup suya üflenmesi ve bu suyun giysilere serpilmesinin rızkı artırdığı, 21 defa okunmasının ise zor durumlardan kurtulmaya vesile olduğu söylenir.