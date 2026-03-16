Kadir Suresi Meali: Kadir Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.03.2026 - 08:35

Kadir Suresi'nin en faziletli, hayırlı sureler arasında olduğu söylenir. Sure, Kadir Gecesi'ni anlattığı için bu ismi almıştır. Özellikle Kadir Gecelerinde bu surenin okunması tavsiye edilir. Mekke döneminde inen sure, 5 ayetten oluşmaktadır. Kadir Suresi, Kuran-ı Kerim'de yer alan 97. suredir. 

İşte Kadir Suresi'nin okunuşu, meali ve fazileti.

Kadir Suresi Önemi

En faziletli dualar arasında yer alan Kadir Suresi, okunduğunda birçok hayıra vesile olur ve sıklıkla okunması gerektiği belirtilir. Okuyana dünya ve ahiret selameti sağlayan, şerleri defeden ve sevabı çok yüksek olan bir suredir.

Kadir Suresi, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi'nin bin aydan (yaklaşık 83 yıl) daha hayırlı olduğunu müjdeler. Bu sureyi 10 defa okuyanın bin küçük günahının bağışlanacağı rivayet edilmiştir. Düzenli okuyanların rızıklarının bollaşacağı, hastalıklarına şifa bulacağı ve belalardan korunacağı belirtilir

. 36 defa okunup suya üflenmesi ve bu suyun giysilere serpilmesinin rızkı artırdığı, 21 defa okunmasının ise zor durumlardan kurtulmaya vesile olduğu söylenir.

Kadir Suresi'nin Okunuşu

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Kadir Suresi'nin Meali

1. Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

4. O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Kadir Suresi'nin Faziletleri

  • Kadir Süresini 10 kere okuyan kimse bin küçük günahı bağışlanır.

  • Kadir Suresini 100 kere okuyan kimsenin kalbine ismi Ä’zamin ilham eder o kimse dilediği kadar dua eder ve duası kabul olur. Yani Cenab-i Hak, bu kimsenin hacetini istek dileklerini lütfederek verir

  • Cuma gecesi Kadir Suresini 1000 kere okuyan kimse Sevgili peygamberimizi rüyasında görür

  • Kim ki bir dileği vardir 41 kere okusun. Dileği verilir.(Muradina nail olur)

  • Sabah ve akşam namazlardan sonra 3 kere okuyan kimse şeytanın şerrinden emin olur, cümle sıkıntılardan necat (kurtuluş) bulur

  • Şu halde kadir süresini okuyanın tüm dilekleri verilir. Rızkı bol ve kolay olur. Hasta ise şifa bulur. Belalardan uzak kalır. Sıhhat ve afiyeti devamlı olur.

  • Kadir suresini okuyan kimsenin sesi, okurken kelimelerin çıkmasıyla cereyan ettikçe, sanki kılıcını sıyırmış da Allah(C.C) yolunda savaşıyormuş gibi sevap kazanır.

  • Cuma namazından hemen sonra 2 rekat ALLAH rızası için namaz kılıp, 1000 defa Kadr Suresini okuyan Peygamber Efendimizi s.a.v. rüyasında görür.

  • Kadir Suresi fakirler için zenginliktir, zayıflar için izzet ve şereftir; belayı, hastalığı daha çok defedicidir. Azabından kurtarıp güven sağlayıcıdır. Dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtarıcıdır.

  • Kadr Suresi 36 defa okunup, su dolu kaba üflenirse ve o su yeni bir elbise üzerine serpildiğinde; o elbiseyi giyenin rızkı artar.

  • Her türlü zor durumdan kurtulmak için Kadr Suresi 21 defa okunur.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.


