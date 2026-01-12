onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Bankaların 2026 Yılı İçin ATM'lerden Para Çekme ve Para Yatırma Limitleri Belli Oldu

Bankaların 2026 Yılı İçin ATM'lerden Para Çekme ve Para Yatırma Limitleri Belli Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.01.2026 - 14:35

Bankaların para çekme ve yatırma limitleri belli oldu. 2026 yılının girmesiyle günlük hayatımıza etki eden pek çok güncelleme duyuruldu. Bankalar da ATM'lerinden yapılacak para çekme, para yatırma ve karekod işlemle yapılacak nakit işlemlerinin limitlerini duyurdu. Hangi bankanın para çekme, para yatırma ve QR para çekme limitleri belli oldu. İşte banka banka limit listesi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026 Ocak ayı itibariyle güncel limitler şöyle;

2026 Ocak ayı itibariyle güncel limitler şöyle;

Ziraat Bankası

Para çekme limiti: 10.000 TL

QR ile para çekme limiti: 7.500 TL

Para yatırma limiti: 20.000 TL

Halkbank

Para çekme limiti: 10.000 TL

QR ile para çekme limiti: 7.500 TL

Para yatırma limiti: 50.000 TL

İş Bankası

Para çekme limiti: 20.000 TL

QR ile para çekme limiti: 20.000 TL

Para yatırma limiti: 100.000 TL

Garanti BBVA

Para çekme limiti: 15.000 TL

QR ile para çekme limiti: 15.000 TL

Para yatırma limiti: 100.000 TL

Yapı Kredi

Para çekme limiti: 10.000 TL

QR ile para çekme limiti: 10.000 TL

Para yatırma limiti: 185.000 TL

Akbank

Para çekme limiti: 10.000 TL

QR ile para çekme limiti: 5.000 TL

Para yatırma limiti: 25.000 TL

ING Bank

Para çekme limiti: 10.000 TL

QR ile para çekme limiti: 10.000 TL

Para yatırma limiti: 50.000 TL

DenizBank

Para çekme limiti: 10.000 TL

QR ile para çekme limiti: 5.000 TL

Para yatırma limiti: 74.750 TL

QNB Finansbank

Para çekme limiti: 10.000 TL

QR ile para çekme limiti: 10.000 TL

Para yatırma limiti: 50.000 TL

TEB

Para çekme limiti: 10.000 TL

QR ile para çekme limiti: 5.000 TL

Para yatırma limiti: 74.990 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ikigai

Ben sizi cidden anlamıyorum, herşeyi geriden takip ediyorsunuz.. Bu bankalar zaten aylardır limitleri güncelledi. Haberini şimdi yapmanız komik .. Zaten diğ... Devamını Gör