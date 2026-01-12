onedio
Gurbetçi Anlattı: Almanya’da Benzinin Bitmesinden Arı Öldürmeye Kadar En Tuhaf Yasaklar

Gülistan Başköy
12.01.2026 - 15:24

Almanya’da yaşayan bir gurbetçi, paylaşımı “Almanya düzen ülkesi ama bazı yasaklar gerçekten fazla” diyerek ülkedeki en tuhaf kuralları sıraladı. Anlattıkları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Gelin birlikte bakalım 👇

Hepimiz Almanya’yı disiplin, kural ve düzen ülkesi olarak biliyoruz.

Ama bu kez bir gurbetçinin anlattıkları “Bu kadarı da fazla” dedirtti. Paylaştığı videoda Almanya’daki en garip yasakları tek tek anlatan gurbetçi, izleyenleri şaşırttı.

Birincisi: Akşam saat 22.00’den sonra çamaşır makinesi çalıştırmak yasak! Çünkü “sessizlik saati” başlıyor. Eğer makineyi çalıştırırsan ve komşu şikayet ederse, polis bile gelebiliyor. Cezası 50 Euro’dan başlayıp 500 Euro’ya kadar çıkabiliyor.

İkincisi daha da ilginç: Almanya’da arı öldürmek yasak!

Çünkü arılar koruma altında. Hatta cezası, durumuna göre 5.000 Euro’ya kadar çıkabiliyor.

Üçüncüsü ise otobanla ilgili: Almanya’da otobanda benzinin bitmesi de yasak! Çünkü bu “trafik güvenliğini tehlikeye atmak” sayılıyor. Eğer yolda kalırsan 100 Euro ceza + 1 ceza puanı yiyorsun.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
