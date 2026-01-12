"Anneden Onay Çıkmadı": Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk'ün Ayrıldığı İddiası Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Hande Erçel’le uzun süre konuşulan ilişkisinin bitmesinin ardından adı birçok isimle anılan Hakan Sabancı, son olarak güzel oyuncu Rabia Soytürk ile anılmaya başlamıştı. İkilinin aşk yaşadığı iddiaları bir süredir kulaktan kulağa dolaşıyordu. Üstelik Rabia Soytürk’ün yaptığı muğlak ama bir o kadar da inkar etmeyen açıklamalar, bu söylentileri iyice güçlendirmişti. Ancak görünen o ki bu hikaye de pek uzun ömürlü olmadı. Henüz iki ay bile dolmadan “ayrıldılar” iddiası sosyal medyayı karıştırdı.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakan Sabancı ile Hande Erçel, yaklaşık dört ay önce oldukça sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu açıklamadan kısa bir süre sonra bu kez Hakan Sabancı’nın adı Rabia Soytürk ile anılmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın