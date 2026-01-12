"Anneden Onay Çıkmadı": Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk'ün Ayrıldığı İddiası Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Ayrılık hamlesi ilk olarak Hande Erçel’den gelmiş, bir gecede Hakan Sabancı’yla olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmıştı. Bu hareket, ayrılığın fişini çekmişti adeta. Hakan Sabancı’nın karşı hamlesi biraz daha gecikmeli gelse de, onun da fotoğrafları silmesi ve Erçel’i takipten çıkmasıyla bu ilişkinin geri dönüşü olmadığı netleşmişti.

Ayrılığın ardından her iki tarafın da adı farklı isimlerle anılmaya başladı. Yeni bir sayfa açtığını açık açık dile getiren taraf ise Hande Erçel olmuştu. Ünlü oyuncu, yapımcı Onur Güvenatam’la aşk yaşadığı iddiaları çıktığında kaçamak cevaplar vermek yerine, “Tanışma aşamasındayız, çok yeni. Konuşulması gereken zaman gelince konuşuruz” diyerek yeni bir başlangıcın sinyalini vermişti.