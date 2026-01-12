onedio
"Anneden Onay Çıkmadı": Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk'ün Ayrıldığı İddiası Sosyal Medyada Gündem Oldu!

"Anneden Onay Çıkmadı": Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk'ün Ayrıldığı İddiası Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.01.2026 - 13:54

Hande Erçel’le uzun süre konuşulan ilişkisinin bitmesinin ardından adı birçok isimle anılan Hakan Sabancı, son olarak güzel oyuncu Rabia Soytürk ile anılmaya başlamıştı. İkilinin aşk yaşadığı iddiaları bir süredir kulaktan kulağa dolaşıyordu. Üstelik Rabia Soytürk’ün yaptığı muğlak ama bir o kadar da inkar etmeyen açıklamalar, bu söylentileri iyice güçlendirmişti. Ancak görünen o ki bu hikaye de pek uzun ömürlü olmadı. Henüz iki ay bile dolmadan “ayrıldılar” iddiası sosyal medyayı karıştırdı.

İşte detaylar 👇

Hakan Sabancı ile Hande Erçel, yaklaşık dört ay önce oldukça sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.

Hakan Sabancı ile Hande Erçel, yaklaşık dört ay önce oldukça sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.

Ayrılık hamlesi ilk olarak Hande Erçel’den gelmiş, bir gecede Hakan Sabancı’yla olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmıştı. Bu hareket, ayrılığın fişini çekmişti adeta. Hakan Sabancı’nın karşı hamlesi biraz daha gecikmeli gelse de, onun da fotoğrafları silmesi ve Erçel’i takipten çıkmasıyla bu ilişkinin geri dönüşü olmadığı netleşmişti.

Ayrılığın ardından her iki tarafın da adı farklı isimlerle anılmaya başladı. Yeni bir sayfa açtığını açık açık dile getiren taraf ise Hande Erçel olmuştu. Ünlü oyuncu, yapımcı Onur Güvenatam’la aşk yaşadığı iddiaları çıktığında kaçamak cevaplar vermek yerine, “Tanışma aşamasındayız, çok yeni. Konuşulması gereken zaman gelince konuşuruz” diyerek yeni bir başlangıcın sinyalini vermişti.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra bu kez Hakan Sabancı’nın adı Rabia Soytürk ile anılmaya başladı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra bu kez Hakan Sabancı’nın adı Rabia Soytürk ile anılmaya başladı.

İkiliden net bir yalanlama gelmeyince,  “Bu iş ciddi olabilir” yorumları yapılmaya başlandı. Asıl dikkat çeken açıklama ise Rabia Soytürk’ten gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda bir davette görüntülenen oyuncu, tıpkı Hande Erçel’in sözlerine benzer bir şekilde, “Belki bazı şeylerin şu an konuşulmaması gerekiyordur. Güzel şeyler varsa tadı kaçmasın” diyerek aslında ilişkiyi inkar etmediğini, sadece çok yeni olduğunu ima etmişti.

Ama gel gör ki bu “yeni ve güzel şeyler” çok uzun sürmemiş gibi görünüyor. Henüz 2 ay dolmadan aşklarının bittiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. X ahalisinden yorumlar peşi sıra geldi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
