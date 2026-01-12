onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kırmızı Halı Alarmı: 2026 Altın Küre Ödülleri'nin Şık ve Rüküşlerini Seçiyoruz!

Kırmızı Halı Alarmı: 2026 Altın Küre Ödülleri'nin Şık ve Rüküşlerini Seçiyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.01.2026 - 12:45

Hollywood’un en görkemli gecelerinden biri daha geride kaldı! 2026 Altın Küre Ödülleri’nde ödüller kadar kırmızı halı görünümleri de olay oldu. Kimi yıldızlar zarafetiyle büyülerken kimi isimler “Bu neydi şimdi?” dedirtti. Jenna Ortega’nın Dilara Fındıkoğlu imzalı elbisesi çok konuşulurken, Jennifer Lopez’in iddialı transparan tercihi de tartışma yarattı. Şıklık yarışının dozunun iyice arttığı gecede sınırlar biraz zorlandı. 

Hadi gelin, bu yılın şıklarını ve rüküşlerini birlikte seçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Sence?

Jenna Ortega

Jenna Ortega

Sence?

Ariana Grande

Ariana Grande
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sence?

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence

Sence?

Kylie Jenner

Kylie Jenner

Sence?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio

Sence?

Miley Cyrus

Miley Cyrus

Sence?

Lisa

Lisa
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sence?

Selena Gomez

Selena Gomez

Sence?

Snoop Dogg

Snoop Dogg

Sence?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jessie Buckley

Jessie Buckley

Sence?

Rose Byrne

Rose Byrne

Sence?

Chase Infiniti

Chase Infiniti
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sence?

Teyana Taylor

Teyana Taylor

Sence?

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet

Sence?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Colman Domingo

Colman Domingo

Sence?

Dwayne Johnson

Dwayne Johnson

Sence?

Owen Cooper

Owen Cooper
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sence?

Emma Stone

Emma Stone

Sence?

Ludwig Göransson

Ludwig Göransson

Sence?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın