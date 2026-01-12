Kırmızı Halı Alarmı: 2026 Altın Küre Ödülleri'nin Şık ve Rüküşlerini Seçiyoruz!
Hollywood’un en görkemli gecelerinden biri daha geride kaldı! 2026 Altın Küre Ödülleri’nde ödüller kadar kırmızı halı görünümleri de olay oldu. Kimi yıldızlar zarafetiyle büyülerken kimi isimler “Bu neydi şimdi?” dedirtti. Jenna Ortega’nın Dilara Fındıkoğlu imzalı elbisesi çok konuşulurken, Jennifer Lopez’in iddialı transparan tercihi de tartışma yarattı. Şıklık yarışının dozunun iyice arttığı gecede sınırlar biraz zorlandı.
Hadi gelin, bu yılın şıklarını ve rüküşlerini birlikte seçelim!
Jennifer Lopez
Sence?
Jenna Ortega
Sence?
Ariana Grande
Sence?
Jennifer Lawrence
Sence?
Kylie Jenner
Sence?
Leonardo DiCaprio
Sence?
Miley Cyrus
Sence?
Lisa
Sence?
Selena Gomez
Sence?
Snoop Dogg
Sence?
Jessie Buckley
Sence?
Rose Byrne
Sence?
Chase Infiniti
Sence?
Teyana Taylor
Sence?
Timothée Chalamet
Sence?
Colman Domingo
Sence?
Dwayne Johnson
Sence?
Owen Cooper
Sence?
Emma Stone
Sence?
Ludwig Göransson
Sence?
