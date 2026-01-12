onedio
Demet Akalın - Blok3 Kavgasında Topa Giren Sefo, Politik Yorumuyla X Ahalisini Kızdırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.01.2026 - 08:48

Müzik dünyasında bir süredir “Spotify listeleri manipüle mi ediliyor?” tartışması alev alev yanarken, fitili ateşleyen isim yine Demet Akalın olmuştu. Akalın’ın, “Blok3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor” sözleri ortalığı karıştırmış, genç rapçiden gelen sert cevap ise olayın dozunu iyice artırmıştı. Tartışma henüz soğumamışken konu hakkında düşünceleri sorulan Sefo'nun “orta yolcu” tavrı sosyal medyada hiç beklediği gibi karşılanmadı.

Her şey Demet Akalın’ın geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Spotify listeleriyle ilgili anlattıklarıyla başladı.

Akalın, sektörde işlerin sandığımız gibi yürümediğini söyleyerek, “Ebo yazın bir gün telefon açtı, ‘Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz’ dedi. Ertesi gün gerçekten listeden indik” sözleriyle dikkat çekti. Ardından da yeni çıkan şarkıların bu kadar hızlı zirveye oturmasına gönderme yapıp, “Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nasıl biliyorsun? Blok3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor” diyerek açık açık şüphelerini dile getirdi.

Bu sözler doğal olarak Blok3 cephesinde yankı buldu.

Genç rapçi, Demet Akalın’a oldukça sert bir dille cevap verdi ve “Cevap vermek bana yakışmaz çünkü benim annemden büyük, anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal. Konuşulmak için bana laf atmak zorunda” diyerek ortalığı daha da gerdi. Hatta işi biraz daha ileri götürüp “Ona son bir primini vereyim” gibi ifadeler kullanınca, tansiyon iyice yükseldi.

Demet Akalın da bu sözleri yutacak değildi. Sosyal medya hesabından çok sert bir çıkış yaptı: “Saygısız ve terbiyesiz! Benim sizin gibi ne botum ne fake takipçim var. Otuz seneyi göreceksin sen. Güldürme beni, utan!” diyerek genç rapçiye ateş püskürdü.

İşte tam bu noktada konu Sefo’ya soruldu.

Ama işte bu “politik” tavır sosyal medyada hiç hoş karşılanmadı.

