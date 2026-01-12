Demet Akalın - Blok3 Kavgasında Topa Giren Sefo, Politik Yorumuyla X Ahalisini Kızdırdı!
Müzik dünyasında bir süredir “Spotify listeleri manipüle mi ediliyor?” tartışması alev alev yanarken, fitili ateşleyen isim yine Demet Akalın olmuştu. Akalın’ın, “Blok3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor” sözleri ortalığı karıştırmış, genç rapçiden gelen sert cevap ise olayın dozunu iyice artırmıştı. Tartışma henüz soğumamışken konu hakkında düşünceleri sorulan Sefo'nun “orta yolcu” tavrı sosyal medyada hiç beklediği gibi karşılanmadı.
Her şey Demet Akalın’ın geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Spotify listeleriyle ilgili anlattıklarıyla başladı.
Bu sözler doğal olarak Blok3 cephesinde yankı buldu.
İşte tam bu noktada konu Sefo’ya soruldu.
Ama işte bu “politik” tavır sosyal medyada hiç hoş karşılanmadı.
