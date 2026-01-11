onedio
Demet Akalın'ın Ortalığı Kızıştıran "Nasıl Ödül Aldı?" Sözlerine Edis'ten Olay Gönderme!

Demet Akalın’ın Ortalığı Kızıştıran “Nasıl Ödül Aldı?” Sözlerine Edis’ten Olay Gönderme!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.01.2026 - 15:41

Magazin dünyası Demet Akalın - BLOK3 tartışmasını konuşurken, Demet Akalın bu kez oklarını Edis’e çevirdi. “Bu sene hiçbir şey yapmadı, nasıl ödül aldı?” sözleri ortalığı karıştırdı. Edis ise bu yorumu cevapsız bırakmadı. Ödül aldığı törende sahneden Demet Akalın’a göndermede bulundu.

Magazin dünyası son günlerde Demet Akalın - BLOK3 gerilimiyle çalkalanırken, Demet Akalın bu kez hedef tahtasına Edis’i oturttu.

Magazin dünyası son günlerde Demet Akalın - BLOK3 gerilimiyle çalkalanırken, Demet Akalın bu kez hedef tahtasına Edis’i oturttu.

Akalın, geçtiğimiz günlerde Spotify listeleriyle ilgili manipülasyon iddialarını açık açık dile getirmiş, “Ebo yazın bir gün telefon açtı, ‘Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz’ dedi. Ertesi gün listeden indik. ” diyerek sektöre veryansın etmişti. Hatta bu açıklamalar sırasında BLOK3’ü de işin içine katmış, “Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nasıl biliyorsun? BLOK3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor.” diyerek taş atmıştı.

Bu sözlere BLOK3 cephesinden cevap gecikmemiş, genç şarkıcı Demet Akalın için “Annemden büyük, yakalayamaması normal” gibi oldukça sert ifadeler kullanmıştı. Demet Akalın da bu çıkışa “Saygısız ve terbiyesiz… Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. Otuz seneyi göreceksin sen. Güldürme beni! Utan.” diyerek karşılık vermişti.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

İkilinin atışması henüz gündemden düşmemişken, Demet Akalın bu kez yönünü Edis’e çevirdi.

