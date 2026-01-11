Demet Akalın’ın Ortalığı Kızıştıran “Nasıl Ödül Aldı?” Sözlerine Edis’ten Olay Gönderme!

Akalın, geçtiğimiz günlerde Spotify listeleriyle ilgili manipülasyon iddialarını açık açık dile getirmiş, “Ebo yazın bir gün telefon açtı, ‘Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz’ dedi. Ertesi gün listeden indik. ” diyerek sektöre veryansın etmişti. Hatta bu açıklamalar sırasında BLOK3’ü de işin içine katmış, “Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nasıl biliyorsun? BLOK3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor.” diyerek taş atmıştı.

Bu sözlere BLOK3 cephesinden cevap gecikmemiş, genç şarkıcı Demet Akalın için “Annemden büyük, yakalayamaması normal” gibi oldukça sert ifadeler kullanmıştı. Demet Akalın da bu çıkışa “Saygısız ve terbiyesiz… Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. Otuz seneyi göreceksin sen. Güldürme beni! Utan.” diyerek karşılık vermişti.