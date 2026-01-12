"Keşke Çocuklarım Olsaydı" Diyen Nebahat Çehre Neden Anne Olmadığını İlk Kez Açıkladı!

Yeşilçam’dan bugüne uzanan kariyeri, unutulmaz rolleri ve yıllara meydan okuyan zarafetiyle her zaman ayrı bir yerde durdu. Özellikle Aşk-ı Memnu’daki Firdevs Yöreoğlu ve Muhteşem Yüzyıl’daki Ayşe Hafsa Sultan karakterleriyle yeni neslin de kalbini fethetmeyi başaran Çehre, bugüne kadar canlandırdığı her karakterin hakkını veren ender isimlerden biri oldu.

Usta oyuncu, geçtiğimiz gün “Yasemin’in Penceresi” programına konuk oldu ve hem kariyerine hem de özel hayatına dair çok samimi açıklamalarda bulundu.