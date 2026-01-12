onedio
"Keşke Çocuklarım Olsaydı" Diyen Nebahat Çehre Neden Anne Olmadığını İlk Kez Açıkladı!

Gülistan Başköy
12.01.2026 - 09:54

Yeşilçam’ın efsane ismi Nebahat Çehre, yıllar sonra içini döktü. İki evlilik yapmasına rağmen hiç çocuğu olmayan usta oyuncu,  “Keşke 50 senelik bir evliliğim, çocuklarım, torunlarım olsaydı” sözleriyle ilk kez keşkelerini bu kadar açık anlattı. Neden anne olmadığını ise bugüne kadar hiç bu kadar net anlatmamıştı. Çehre’nin samimi itirafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Yasemin'in Penceresi

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının yaşayan efsanelerinden Nebahat Çehre’yi anlatmaya kelimeler yetmez.

Yeşilçam’dan bugüne uzanan kariyeri, unutulmaz rolleri ve yıllara meydan okuyan zarafetiyle her zaman ayrı bir yerde durdu. Özellikle Aşk-ı Memnu’daki Firdevs Yöreoğlu ve Muhteşem Yüzyıl’daki Ayşe Hafsa Sultan karakterleriyle yeni neslin de kalbini fethetmeyi başaran Çehre, bugüne kadar canlandırdığı her karakterin hakkını veren ender isimlerden biri oldu.

Usta oyuncu, geçtiğimiz gün “Yasemin’in Penceresi” programına konuk oldu ve hem kariyerine hem de özel hayatına dair çok samimi açıklamalarda bulundu.

Programda ilk olarak Muhteşem Yüzyıl dizisindeki ölüm sahnesine değinen Nebahat Çehre, o bölümü hala izlemediğini söyledi.

Ölüm korkusunu gizlemeyen Çehre, annesinin vefatından sonra bu korkusunun daha da arttığını, mezarlık ziyaretine bile gidemediğini 'Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme de son kez bakamadım. Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum ama ölüm korkumu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Bu korkuyu yenemiyorum.' sözleriyle anlattı.

Ancak asıl dikkat çeken itirafı özel hayatı ve çocuk sahibi olmama kararına dair oldu.

Bugüne kadar iki evlilik yapan ancak bu evlilikleri mutlu sonla bitmeyen Nebahat Çehre, yıllar sonra içindeki keşkeyi ilk kez bu kadar net dile getirdi:

“Keşke 50 senelik bir evliliğim olsaydı. Çocuklarım, torunlarım olsaydı. Büyük, kalabalık bir aile hayalim vardı. Hep birlikte aynı masada oturmak, o kalabalık, o sıcaklık…”

Neden anne olmadığını da 'Ben babamı küçük yaşta kaybedip üvey babayla, annemin eşiyle... Üvey bir babayla, başka bir babayla çocuk büyütmek istemedim. Bütün neden o. Yani çocuklukta benim yaşadığım bir şeyi yaşatmak istemedim.” sözleriyle açıkladı.

