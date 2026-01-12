onedio
Usta Sanatçı Haldun Dormen Entübe Edildi

12.01.2026 - 14:17

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Haldun Dormen’den sevenlerini üzen bir haber geldi. 97 yaşındaki usta sanatçının, bir süredir enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği açıklandı.

Kısa süre önce rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırılan Dormen’in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.

Hatta 7 Ocak’ta kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, durumunun iyiye gittiğini söylemiş ve sevenlerine umut vermişti. O paylaşımında, tedavisinin olumlu seyrettiğini, doktorlarının yakın takibinde olduğunu belirtmiş ve “Yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyun” sözleriyle herkese seslenmişti.

Ancak bugün gelen haber sevenlerini endişelendirdi.

Haldun Dormen’in oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla babasının entübe edildiğini duyurdu.

Ömer Dormen, paylaşımında babasının solunumunun daha iyi desteklenebilmesi için bu kararın alındığını belirtti.

Duygusal mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yaparsın şekerim! Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi.

Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum.

İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz.

Dualarınızı eksik etmeyin!”

Reklam
