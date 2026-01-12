Usta Sanatçı Haldun Dormen Entübe Edildi
Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Haldun Dormen’den sevenlerini üzen bir haber geldi. 97 yaşındaki usta sanatçının, bir süredir enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği açıklandı.
Kısa süre önce rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırılan Dormen’in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.
Haldun Dormen’in oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla babasının entübe edildiğini duyurdu.
