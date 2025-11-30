Sevgili Koç, bu ay İkizler Dolunay'ın ışıltısının etkisi altında, kariyerinde önemli ve belirleyici kararlarla karşı karşıya kalacaksın. Ayın ilk günlerinde, ekip içindeki rolünü belirginleştirmen ve projelere liderlik etmen gerekecek. Ani gelişmeler karşısında sezgilerini kullanman, sana hem kontrol hem de avantaj sağlayacak. Bu aşamada stratejik planlamalar ve hızlı aksiyonlar, gelecekteki kazançlarının temelini sağlamlaştıracak.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Merkür’ün Jüpiter ile oluşturduğu üçgen açı, finansal süreçlerde sana destek olacak. Yeni iş tekliflerini ve projeleri değerlendirirken mantıklı ve cesur adımlar atmak için ideal bir dönemdesin. Beklenmedik gelişmeler karşısında enerjini dengede tutmak, hedeflerine ulaşmanı kolaylaştıracak. Cesur olursan, kısa sürede iş değişikliği yapabilir, maddi ve manevi anlamda rahata erebilirsin!

Biraz da aşktan söz edelim! Aşk hayatında ise İkizler Dolunayı'nın etkisi derin ve dönüştürücü bir enerji vadediyor sana. Bu ay boyunca, duygusal farkındalığını artıracak ve karşındaki kişiyle bağ kurma biçimini derinleştireceksin. İçten gelen empati, ilişkilerinde daha anlamlı adımlar atmanı sağlayacak. Dolunay, kalbini açmana ve duygusal sınırlarını fark etmene imkan tanırken, küçük jestler ve derin sohbetler ilişkine yeni bir yoğunluk katacak. Yani, yıl bitmeden tüm Koçlar aşkı bulacak! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…