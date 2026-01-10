Sevgili Başak, bugün haftanın son gününde zihninde bir düzen arayışı söz konusu olabilir. Gökyüzünde Venüs ile Chiron arasında gerçekleşen kare açı, iş hayatında belki de farkında olmadan kendine aşırı yük bindirdiğini gözler önüne serebilir. 'Her şeyi ben mi düzeltiyorum?' diye sorduğun anlar bugün daha belirgin hale gelebilir. Bu durum, belki de sınırlarını yeniden belirlemen gerektiğini düşündürebilir sana!

Kariyer ve finansal konulara dair detaylar ise bugün ikinci planda kalabilir. Daha çok, yaptığın işin sana ne hissettirdiği üzerine düşünebilirsin. Pazar günü, bu tür bir içsel muhasebe için oldukça uygun bir zaman dilimi. Görünen o ki hayattan beklentilerini, iş hayatından duyduğun tatmini değerlendirerek hayatını gözden geçirmek senin için çok daha önemli hale gelmek üzere!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise eleştirel bakış açını yumuşatabilirsin. Venüs ile Chiron arasındaki kare açı, dürüst olurken kırıcı olmamanın önemini hatırlatıyor sana! Sevgi dolu sözcüklerle kurulan cümleler, aşkı bambaşka bir boyuta taşıyabilir. Şimdi kalbini ve partnerini eleştirmeyi bir kenara bırak... Sadece aşkı olduğu gibi görmeyi, belki de pek çoğumuz gibi biraz da idealize etmeyi dene. Romantizm sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…