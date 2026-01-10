Sevgili Başak, haftanın son gününde zihninde bir düzen arayışı belirginleşebilir. Gökyüzünün iki yıldızı Venüs ve Chiron arasında gerçekleşen kare açı, iş hayatında belki de farkında olmadan kendine aşırı yük bindirdiğini gözler önüne serebilir. 'Her şeyi ben mi düzeltiyorum?' diye sorduğun anlar bugün daha belirgin hale gelebilir. Bu durum, belki de sınırlarını yeniden belirlemen gerektiğini düşündürebilir sana. Şimdi, kendi üzerine düşen yükü hafifletme ve kendi sınırlarını çizme zamanı.

Öte yandan bugün, kariyer ve finansal konulara dair detaylar ikinci planda kalabilir. Artık yaptığın işin sana ne hissettirdiğini düşünmeye başlayabilirsin. Bu Pazar günü, bu tür bir içsel muhasebe için oldukça uygun bir zaman dilimi. Belki de bir fincan kahve eşliğinde, kendinle baş başa kalıp iş hayatının sana ne hissettirdiğini, ne kadar tatmin olduğunu düşünebilirsin.

Görünen o ki hayattan beklentilerini, iş hayatından duyduğun tatmini değerlendirerek hayatını gözden geçirmenin zamanı geldi artık! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…