Sevgili Başak, bugün aşk hayatında biraz daha yumuşak bir bakış açısına ihtiyacın olabilir. Gökyüzünde Venüs ile Chiron arasında oluşan kare açı, sana bir hatırlatmada bulunuyor: Eleştirirken bile sevgi dolu olmak mümkün. Dürüstlüğünü korurken, kırıcı olmamayı da unutma.

Aşk, kelimelerin büyüsüyle bambaşka bir boyuta taşınabilir. Sevgi dolu, yumuşak ve anlayışlı cümlelerle kurulan bir diyalog, aşkı daha da güçlendirir. Belki de bugün, kalbini ve partnerini eleştirmenin bir kenara bırakılması gereken bir gün.

Aşkı olduğu gibi kabul etmek, onun tüm kusurlarıyla birlikte sevmek... Belki de aşkı biraz idealize etmek, ona daha fazla değer vermek de bir kez olsun denenebilir. Böylece, romantizmin büyüsüne kendini bırakabilirsin. Romantizm ise ruhunu besleyecek ve sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…