Sevgili Başak, yeni bir haftaya başlarken Güneş ile Satürn'ün olumlu enerjisi altında uyanıyorsun. Bugün aşk hayatında incelik ve zarafetin ön planda olduğunu hissedeceksin. Küçük ama anlamlı bir jest, kalbini ısıtacak ve gününü güzelleştirecek bir etkiye sahip olabilir. Belki de bir çiçek, belki de sevdiğin bir şarkının çalınması... Küçük ayrıntılar, büyük mutluluklara gebe olabilir.

Eğer bir ilişkin varsa, bugün duygusal bağların daha da kuvvetlendiğini hissedebilirsin. Sevdiğin kişiye karşı güvenin arttığını, ona karşı duygularının daha da derinleştiğini fark edebilirsin. Kendini tamamen ona bırakabilir, ilişkinin güvenli kollarında huzur bulabilirsin.

Ancak bekar bir Başak burcuysan, bugün nazik bir yakınlaşma gündeminde olabilir. Belki de yeni biriyle tanışabilir, belki de uzun zamandır gözünün üzerinde olduğu o kişiye adım atabilirsin. Ancak dikkatli olmalısın, çünkü bu yakınlaşma gelip geçici bir ilişkiye dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…