Sevgili Başak, aşk rüzgarlarının bugün biraz serin esebilir. Sevdiğin kişi, sanki seni biraz göz ardı etmiş gibi hissedebilirsin. Kendi dünyasına dalıp gitmiş olması, 'Acaba artık beni sevmiyor mu?' gibi düşüncelere sebep olabilir. Ancak bu durumu hemen bir ihanet olarak yorumlamamakta fayda var. Unutma ki partnerinin de zaman zaman kendi başına kalma ihtiyacı olabilir. Bu dönemler, ilişkideki nefes alma zamanlarıdır.

Bugün, aşkın da ara sıra mesafeye ihtiyaç duyduğunu ve senin de biraz dinlenmeye ihtiyacın olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bazen, biraz geri çekilip ilişkiye dışarıdan bakmak, daha sağlıklı kararlar almanı sağlayabilir. Kendine biraz zaman ayır, belki bir kitap oku, belki de uzun zamandır izlemek istediğin bir filmi izle. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…