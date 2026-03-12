onedio
Başak Burcu right-white
13 Mart 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.03.2026 - 18:01

Başak ve yükselen Başak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 13 Mart Cuma gününüz nasıl geçecek? 

13 Mart Cuma günü Başak ve yükselen Başak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün çekici bir kışkırtma veya cazip bir ayartma ile karşı karşıya kalabilirsin. Bu durum ise seni tam bir karar verme noktasına getirebilir. Bir ilişkin varsa ve bu ilişki senin için önemliyse, karşına çıkan ve aklını başından alabilecek kadar etkileyici o yabancı, seni zor bir durumun tam ortasına atabilir.

Görünüşe göre bugün, içinde bulunduğun bu durum seni, arzularınla sadakatin arasında bir seçim yapmaya zorlayabilir. Peki, sen ne yapacaksın? Bir anlık heyecan uğruna belki de uzun yıllar boyunca emek verdiğin ve birlikteliğini sürdürdüğün ilişkini riske atabilecek misin? Yoksa belki de ayrılığın zamanı çoktan gelmiş ve sen bu durumu kabullenmek için bir işaret mi bekliyordun? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

