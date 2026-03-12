Sevgili Başak, bugün çekici bir kışkırtma veya cazip bir ayartma ile karşı karşıya kalabilirsin. Bu durum ise seni tam bir karar verme noktasına getirebilir. Bir ilişkin varsa ve bu ilişki senin için önemliyse, karşına çıkan ve aklını başından alabilecek kadar etkileyici o yabancı, seni zor bir durumun tam ortasına atabilir.

Görünüşe göre bugün, içinde bulunduğun bu durum seni, arzularınla sadakatin arasında bir seçim yapmaya zorlayabilir. Peki, sen ne yapacaksın? Bir anlık heyecan uğruna belki de uzun yıllar boyunca emek verdiğin ve birlikteliğini sürdürdüğün ilişkini riske atabilecek misin? Yoksa belki de ayrılığın zamanı çoktan gelmiş ve sen bu durumu kabullenmek için bir işaret mi bekliyordun? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…