Sevgili Başak, bugün aşk rüzgarları kalbinde fırtınalar estirebilir. Kalbinin ritmi artabilir ancak bu sefer aşkın tatlı heyecanı biraz da korkuyla harmanlanabilir. Eğer şu anda bir ilişkin varsa, belki de partnerinin hiç bilmediğin bir yüzünü ortaya çıkarabilirsin. Bu durum, beklenmedik bir hayal kırıklığına yol açabilir.

Ama hey, kim bilir belki de bu yeni keşif, ona karşı duygularını yeniden canlandırabilir ve aşka dair tüm inançlarını tazeleyebilir. Ancak unutma ki aşk hayatının dengeleri bugün biraz sallanabilir. Bu nedenle dikkatli olmalısın. Çünkü aşkta her şey bir anda değişebilir! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…