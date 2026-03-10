Sevgili Başak, bugün bedeninin adeta bir bahar temizliği yapmak isteyeceği bir gün olabilir. Yoğun iş temposu ve gündelik hayatın stresi arasında, belki de en çok ihtiyacın olan şey, biraz huzur ve sessizlik. Bu yüzden gün içinde kendine bir mola verip sadece kendi varlığını hissetmek, nefes alıp verişini dinlemek sana iyi gelebilir.

Bedenini ve zihnini tazelemek için suyla temas etmek de harika bir seçenek. Belki bir duş alabilir, belki de sadece yüzünü yıkayabilirsin. Akşam saatleri geldiğinde ise kendini dinlendirmeye ve yenilenmeye ayırdığın bu özel zamanı sonlandırmak yerine, onu daha da derinleştirebilirsin. Belki bir kitap okuyabilir, belki de sadece sessizlikte oturup gününü düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…