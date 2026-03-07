Sevgili Başak, bugün Venüs ve Satürn, Koç burcunda bir araya gelerek romantik bir dans sergiliyor Ancak bu göksel buluşma, biraz takıntılı düşüncelere ve hatta bedeninde bazı kasılmalar oluşturabilir. Özellikle karın ve bel bölgen, bu durumdan en çok etkilenen bölgeler olabilir. Sertleşmeler, gerginlikler hissedebilirsin.

Bu yüzden gün içinde bilinçli bir şekilde gevşeme ve esneme hareketlerine yer vermen çok önemli. Kendine biraz zaman ayır, belki bir yoga dersi alabilirsin ya da sakin bir müzik eşliğinde evde esneme hareketleri yapabilirsin.

Bir diğer önemli nokta ise bugün detoks ya da ağır bir diyet başlatmak için pek uygun bir gün değil. Evet, belki bir süredir bu konuda planlar yapıyordun ama bugün bedenini zorlamamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…