Başak Burcu right-white
8 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
07.03.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Mart Pazar günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Mart Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Venüs ve Satürn, Koç burcunda bir araya gelerek romantik bir dans sergiliyor Ancak bu göksel buluşma, biraz takıntılı düşüncelere ve hatta bedeninde bazı kasılmalar oluşturabilir. Özellikle karın ve bel bölgen, bu durumdan en çok etkilenen bölgeler olabilir. Sertleşmeler, gerginlikler hissedebilirsin.

Bu yüzden gün içinde bilinçli bir şekilde gevşeme ve esneme hareketlerine yer vermen çok önemli. Kendine biraz zaman ayır, belki bir yoga dersi alabilirsin ya da sakin bir müzik eşliğinde evde esneme hareketleri yapabilirsin.

Bir diğer önemli nokta ise bugün detoks ya da ağır bir diyet başlatmak için pek uygun bir gün değil. Evet, belki bir süredir bu konuda planlar yapıyordun ama bugün bedenini zorlamamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
